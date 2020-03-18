Дмитрий Комаров в Китае познакомится с охотниками за медузами и попробует необычный деликатес

В новой серии программы «Мир наизнанку», которая выйдет сегодня в 22.45 на канале «1+1», Дмитрий Комаров в Китае отправится на охоту за медузами и попробует на вкус настоящий морской завтрак из деликатесного хрустального мяса.

В продолжении китайской экспедиции команда «Мира наизнанку» после морозного севера переместится в небольшой портовый городок, где добывают огромное количество рыбы и моллюсков. Но самая главная промышленная особенность этого региона - медузы. Каждый год здешние фабрики отправляют в магазины и рестораны по всей стране 5 миллионов килограммов медуз, которых используют в приготовлении многих блюд.

Эти невероятные по красоте существа входят в число древнейших жителей Земли. Они старше динозавров и деревьев, и практически бессмертны. В то время как другие виды животных продолжают исчезать, медузы заполняют все водные просторы планеты. Океанологи бьют тревогу, что если не остановить рост их популяции, эти жители морских глубин захватят весь мир. Но китайцы придумали способ, как помочь природе с пользой для себя - и стали отлавливать тонны медуз в промышленных целях.

Дмитрий Комаров охотится на медуз (фото: 1+1)

В портовом городке, куда отправится «Мир наизнанку», Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев присоединятся к команде местных рыбаков и вместе с ними отправятся на уникальную охоту на медуз.

На борту корабля украинские путешественники испытают себя в роли матросов, выполняя все задания капитана, и попробуют приготовить для экипажа настоящий морской завтрак из медуз. А местные моряки расскажут Дмитрию Комарову, какие самые необычные предметы попадались в их сети вместе с уловом.

«У меня до приезда в Китай даже в мыслях не было, что медуз едят. Когда мы с вами слышим слово “медуза”, то в последнюю очередь думаем о еде. Для нас это что-то страшное и скользкое, а для китайцев - деликатес. Чего-то подобного я не пробовал нигде в мире», - расскажет ведущий «Мира наизнанку».

Будни охотников за медузами и самые необычные рецепты от китайских шеф-поваров - смотрите в новом выпуске программы «Мир наизнанку» сегодня в 22.45 на канале «1+1».