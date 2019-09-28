Дива Монро похвасталась впечатляющей растяжкой в Португалии

Украинская травести-дива Монро очень активна в соцсетях - она с удовольствием общается с поклонниками, дает им мудрые советы и заряжает позитивом, а также делится эффектными фотографиями. Так, недавно артистка рассказала, где можно взять поддержку тем, кого не понимают в семье или в кругу друзей. Сейчас же она отправилась в небольшой отпуск в свою любимую Португалию.

Монро показала на своей странице в Instagram, как она проводит время в южной стране. Она поделилась эффектным фото из города Порту, на котором позирует на мосту с видом на реку. Одну ногу артистка задрала на ограждение моста, демонстрируя впечатляющую растяжку - почти шпагат!

Для прогулки Монро выбрала черные бриджи, белый плащ и бирюзовые кроссовки. Завершают образ оранжевая повязка на голове и салатовая сумка, а также яркий макияж.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

"Наська, угомонись Хочу здесь жить! В сумке стеклянные стаканы и бутылка портвейна", - поделилась травести-дива, сделав отсылку к любительнице шпагатов Анастасии Волочковой.

Фолловеры не смогли остаться равнодушными и оставили неугомонной Монро множество восхищенных отзывов.

ну красотка, что сказать

Какой красивый вид, и вы,конечно же,тоже очень красивая!)

Мой фаворит Лиссабон. Портвейн обязателен. И да, хочу там жить тоже.

Вот тут вы классная, любимая наша

О, я вчера смотрела видео, где вы говорили, что до поперечного шпагат совсем немного осталось

Молодца!!!

Понимаю Вас!!! Порто - любимый город!

Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)

Напомним, травести-дива Монро похвасталась длинными ногами на эффектных фото. Эпатажная артистка устроила атмосферную фотосессию в ботсаду.

Ранее травести-дива Монро вернулась к истокам и поразила каноническим макияжем а-ля Мерилин.