Дива Монро похвасталась впечатляющей растяжкой в Португалии

Эпатажная артистка отдыхает в Порту
Украинская травести-дива Монро очень активна в соцсетях - она с удовольствием общается с поклонниками, дает им мудрые советы и заряжает позитивом, а также делится эффектными фотографиями. Так, недавно артистка рассказала, где можно взять поддержку тем, кого не понимают в семье или в кругу друзей. Сейчас же она отправилась в небольшой отпуск в свою любимую Португалию.
Монро показала на своей странице в Instagram, как она проводит время в южной стране. Она поделилась эффектным фото из города Порту, на котором позирует на мосту с видом на реку. Одну ногу артистка задрала на ограждение моста, демонстрируя впечатляющую растяжку - почти шпагат!
Для прогулки Монро выбрала черные бриджи, белый плащ и бирюзовые кроссовки. Завершают образ оранжевая повязка на голове и салатовая сумка, а также яркий макияж.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
"Наська, угомонись Хочу здесь жить! В сумке стеклянные стаканы и бутылка портвейна", - поделилась травести-дива, сделав отсылку к любительнице шпагатов Анастасии Волочковой.
Фолловеры не смогли остаться равнодушными и оставили неугомонной Монро множество восхищенных отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)
Напомним, травести-дива Монро похвасталась длинными ногами на эффектных фото. Эпатажная артистка устроила атмосферную фотосессию в ботсаду.
Ранее травести-дива Монро вернулась к истокам и поразила каноническим макияжем а-ля Мерилин.