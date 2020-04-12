Дива и ангел: Ирина Билык растрогала фото с сыном и признанием о воспитании детей

Ирина Билык недавно отпраздновала юбилей – 6 апреля украинской поп-диве исполнилось 50 лет, и хоть праздничные концерты пришлось перенести из-за карантина, а сама звезда находится на самоизоляции в загородном доме, она нашла способ пообщаться с поклонниками и даже вышла в прямой эфир. Ирина рассказала о любимых сыновьях Глебе и Табризе, а также разоткровенничалась о муже Аслане Ахмадове. На новом фото она предстала вместе с младшим мальчиком и призналась, что дети – лучший подарок в жизни.

Певица позирует в total black образе – платье с прозрачным длинным подолом и удлиненном пиджаке. Контрастная деталь – белоснежная шляпа. Маленький Табриз выглядит не менее сильно, чем его мама и смело позирует перед камерой.

"Недавно в интервью журнала "Woman magazine" я сказала, что лучший подарок в моей жизни - это мои сыновья! А какой подарок для вас самый лучший в жизни?" - поинтересовалась Ирина.

Фото: Ирина Билык с сыном (instagram.com/bilyk_iryna)

Поклонники в первую очередь оценили образ мамы и сына.

Шикарная женщина!

Ірочка, ви умничка і все у вас гарно - і дітки, і чоловік

Іра, ви, красунечка

Неймовірно гарні!

Дива с ангелом

Син і мама - зірки!

Скриншот комментариев

В странице в Instagram журнала "Woman magazine" Ирина поделилась своим утренним ритуалом, рассказала о кулинарных талантах и призналась, что верит в гороскопы.

"Утро я начинаю со стакана теплой воды и улыбки", - раскрыла секрет хорошего дня певица, а также призналась, что любит готовить все блюда украинской кухни.

В школе Ирину называли "белка". Ее любимый город – родной Киев. "Красота, доброта и изысканность", – описала она тремя словами малую Родину.

Фото: Ирина Билык с сыном (instagram.com/bilyk_iryna)

В звездной сумочке всегда есть пудра и крошечная конфетка. Ирина верит в гороскопы и астропрогнозы, а разозлить ее может только неправда о ней.

Что касается воспитания детей, то певица не всегда проявляет мягкость. "Я становлюсь очень строгой мамой, когда меня не слышат", - призналась она.

Ранее Ирина Билык заговорила о расставании и шансе на новую жизнь.