Дико люблю: Лилия Ребрик растрогала нежными фото с мужем
Телеведущая и актриса Лилия Ребрик нередко публикует в сети милые кадры с супругом и дочерьми, к радости поклонников. На этот раз артистка поделилась трогательными фото с мужем, хореографом Андреем Диким, и призналась ему в любви.
Романтичные кадры ведущая опубликовала на своей страничке в Instagram.
На снимках супруги сидят за столиком на террасе своего загородного дома. На Лилии - черная майка и розовая льняная рубашка, а волосы она собрала в хвост.
Пара нежно обнимает друг друга и счастливо улыбается.
"Всім радості та сонця", - подписала фото Ребрик и добавила хештег #диколюблю.
Лилия Ребрик умилила романтичными кадрами с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
В комментариях пользователи сети восхищаются нежными чувствами, которые демонстрирует телеведущая со своим мужем после многих лет брака.
- Яке прекрасне фото. Вам дуже личать прикраси та посмішка
- Класнючі, позитивні, будьте завжди такими
- Яка ви гарна сім'я, завжди приємно на вас дивитися, ваші фото позитивно впливають на настрій
- Ви неймовірно гарна, ніжна і чарівна. Обожнюю вашу родину. Успіхів Вам і гарного настрою
- Супер! Ви неповторна пара!
- Какие вы позитивные, классные
- Дуже гарні
- Моя любимая #дикасімейка
- Какие Вы классные
- Гарнючі
- Какие же вы прекрасные!
- До чого ж приємно дивитися на щасливих, закоханих
Ранее мы писали, что Лилия Ребрик после отдыха в Турции встревожила сеть серьезным посланием.