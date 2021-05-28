ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дико люблю: Лилия Ребрик растрогала нежными фото с мужем

Новина українською →
Пятница 28 мая 2021 16:28
Дико люблю: Лилия Ребрик растрогала нежными фото с мужем Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик нередко публикует в сети милые кадры с супругом и дочерьми, к радости поклонников. На этот раз артистка поделилась трогательными фото с мужем, хореографом Андреем Диким, и призналась ему в любви.

Романтичные кадры ведущая опубликовала на своей страничке в Instagram.

На снимках супруги сидят за столиком на террасе своего загородного дома. На Лилии - черная майка и розовая льняная рубашка, а волосы она собрала в хвост.

Пара нежно обнимает друг друга и счастливо улыбается.

"Всім радості та сонця", - подписала фото Ребрик и добавила хештег #диколюблю.

Дико люблю: Лилия Ребрик растрогала нежными фото с мужемДико люблю: Лилия Ребрик растрогала нежными фото с мужем

Лилия Ребрик умилила романтичными кадрами с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В комментариях пользователи сети восхищаются нежными чувствами, которые демонстрирует телеведущая со своим мужем после многих лет брака.

  • Яке прекрасне фото. Вам дуже личать прикраси та посмішка
  • Класнючі, позитивні, будьте завжди такими
  • Яка ви гарна сім'я, завжди приємно на вас дивитися, ваші фото позитивно впливають на настрій
  • Ви неймовірно гарна, ніжна і чарівна. Обожнюю вашу родину. Успіхів Вам і гарного настрою
  • Супер! Ви неповторна пара!
  • Какие вы позитивные, классные
  • Дуже гарні
  • Моя любимая #дикасімейка
  • Какие Вы классные
  • Гарнючі
  • Какие же вы прекрасные!
  • До чого ж приємно дивитися на щасливих, закоханих

Ранее мы писали, что Лилия Ребрик после отдыха в Турции встревожила сеть серьезным посланием.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Лилия Ребрик ведущая
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Выпускные в Украине в 2021 году: когда проводить и какие есть запреты
Выпускные в Украине в 2021 году: когда проводить и какие есть запреты