Дико хочу удивить: Регина Тодоренко в легком платье заинтриговала заявлением

Регина Тодоренко – деятельная и активная, ее энергии хватает на реализацию множества проектов и задумок. Недавно она заинтриговала поездкой к морю. Но не сказала, куда именно отправилась, зато очень заинтересовала поклонников. Теперь ведущая решила немного рассказать о задуманном.

Регина Тодоренко в легком атласном платье молочного оттенка, накидке в тон и удобной обуви позирует на фоне морских пейзажей. Она заинтриговала поклонников сообщением.

"Сразу 3 отличные новости! Мы с моей командой готовим 3 крутейших телевизионных проекта:

Первый вы все очень долго ждали,

Второй даже и подумать не могли о таком,

Третий обязательно в этом году получит ТЭФИ !

Просто хотела поделиться с вами своей радостью и немного заинтриговать. Пока не могу рассказать всех подробностей, но дико хочу вас удивить", - призналась Регина.

Регина Тодоренкопозировала у бескрайнего моря (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники сразу же начали гадать, с чем будет связан новый вид деятельности ведущей.

Восхищаюсь вами, Регина

Орел и Решка там точно будут!

Восхищаюсь вами, Регина

Маска по-любому первый

Тревэл и интервью

Думаю, что все три будут класс

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко рассказала о своей рабочей поездке к морю и призналась, что ей стояло нелегких трудов оставить дома сыночка, который обычно летал в с мамой в путешествия. К слову, невзирая на близость водной стихии, она так и не успела искупаться.