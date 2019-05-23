Дикая кошка: Вера Брежнева восхитила фанов дерзким "леопардовым" образом

Некоторые поклонники даже разглядели на фото округлившийся животик
Вера Брежнева не боится экспериментировать со стилем и примерять самые разные образы, при этом всегда умудряется выглядеть эффектно и женственно. 37-летняя певица похвасталась на своей странице в Instagram новым нарядом с леопардовым принтом, который является одним из самых трендовых весной-летом этого года.
На снимке Вера предстала в дерзком образе - коротком "леопардовом" платье и черных ботинках в мужском стиле. Сверху артистка набросила черный пиджак, однако игриво приспустила его с плеч. Она красиво отставила ногу и кокетливо касается рукой распущенных волос.
"Что обычно пишут под такими фото?" - поинтересовалась знаменитость у подписчиков.
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Конечно же, те рассыпались в комлиментах, восхищаясь образом Брежневой и называя ее дикой кошечкой. Некоторым показалось, что на фото у певицы можно увидеть округлившийся животик и спрашивают, не беременна ли она.
Напомним, Вера Брежнева устроила стильный фотосет в неожиданных образах.
Мы также сообщали, что Вера Брежнева показала редкие фото с мужем Константином Меладзе. Пара отправилась на закрытую вечеринку к друзьям.
Недавно Вера Брежнева прилетала в Киев, где встретилась с друзьями, но главной целью ее визита стало празднование день рождения мужа, который часто бывает в Украине по работе.