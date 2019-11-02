"Дикая или домашняя?" Вера Брежнева в образе латексной кошечки свела с ума сеть

Вера Брежнева смело примеряет различные образы и не боится браться за новое дело, причем делает это всегда с энтузиазмом. Поклонники неоднократно интересовались, как относиться к смелым и пикантным лукам певицы на сцене и в клипах муж, продюсер Константин Меладзе, а звезда лишь отвечает – он поддерживает и одобряет ее эксперименты и понимает издержки профессии. Так, недавно Вера показала трогательную записку с признание в любви от второй половинки - свидетельство гармонии в отношениях. А на этот раз певица поразила поклонников иным образом - она перевоплотилась в латексную кошечку! Соответствующим видео артистка поделилась в Instagram.

В необычном для себя амплуа исполнительница пришла на вечеринку по случаю открытия нового бьюти-бара в Москве. Вера облачилась в черный лаковый комбинезон, в точности повторяющий соблазнительные изгибы ее тела, и маску с ушками, а также дополнила роковой образ красной помадой и широкими стрелками.

"Оторвалась вчера кошечка. Мяу..... Дикая или домашняя?" - подписала певица короткий ролик со своим участием.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее смелого эксперимента и дерзкого соблазнительного лука.

Вера, Вы восхитительны!

Супер

У всех котов слюни потекли

Куколка

Самая лучшая кошечка

Вера, ты просто секси в этой маске

Шикарная женщина!

Скриншот комментариев

Также на странице заведения появились фото с сексуальной "кошечкой" Верой Брежневой. Она раскрепощено позировали с гостями и подругами-владелицами бьюти-бара.

Фото: Вера Брежнева на открытии бьюти-бара (instagram.com/g.bar.moscow)

Кстати, Вера Брежнева соблазнила сеть "мокрым" фото у фонтана.