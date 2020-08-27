Не диеты и лишения: Маша Ефросинина рассекретила свои принципы правильного питания

Маше Ефросининой отлично удается держать себя в форме. Ведущая признается, что не слишком жалует спорт, а вот принципов здорового и правильного питания придерживается давно и знает все тонкости работы своего организма и его реакции на тот или иной продукт. Теледива выглядит стройной и подтянутой, но так было не всегда, о чем она охотно рассказывает своим подписчикам. Ее путь к похудению был нелегким, зато теперь она досконально изучила особенности своего организма и держать себя в форме ей не составляет труда.

Ведущая решила поделиться с поклонниками в Instagram основами построения схемы правильного питания и рассказала, что для нее означает это понятие.

"Это не диеты, не лишения, не умение продержаться 16 часов, потому что это круто работает... Для меня ПП - это в первую очередь, осознанность. Умение слышать себя и свои и только свои ощущения... То есть я абсолютно точно осознаю, что всякого рода насилие над собой в питании - это дикий стресс. А стресс уничтожает организм похлеще картошки фри.

Маша Ефросинина чутко прислушивается к своему организму в вопросе выбора продуктов (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

А вот понимание, что ты исключаешь что-то из рациона, потому что именно ты будешь чувствовать себя лучше, энергичнее и здоровее - это никогда не будет вызывать давление на психику. Долгие годы я училась этой осознанности. Училась распознавать, как именно мой организм реагирует на каждый продукт, который я в него "закладываю", - пояснила ведущая.

"Помимо, своих ощущений, я доверяю обследованиям. Наука и медицина подвинулись вперед прям очень сильно: сегодня мы знаем много про глютен, лактозу и прочие факторы влияния на организм, которые были для наших бабушек не иначе чем "наверное, с пола подняла и съела, вот и несварение", - рассказала Маша.

Напомним, что ранее Маша Ефросинина рассказала о своих маленьких радостях и очаровала фото с мужем в День Независимости.