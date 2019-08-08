"Диета потерпела крах": Катя Осадчая в купальнике и шортах удивила заявлением

Телеведущая показала пестрый пляжный образ
Катя Осадчая и Юрий Грбунов во всю наслаждаются отдыхом на турецком морском берегу. Ведущие релаксируют на пляже и то и дело публикуют на страничках в Instagram фото в расслабленных образах, а также не забывают делиться романтичным настроением. Катя с удовольствием меняет купальники и каждый раз восхищает подписчиков стройными формами. Естествено, фолловеры звезды живо интересуются ее рационом и правилами питания, ведь также хотят иметь точеную фигуру.
Катя решила немного повременить с откровениями, но пообещала, что обязательно раскроет свои секреты. Более того, ведущая решилась на признание – на отдыхе она забросила диету.
Теледива опубликовала снимок в ярком пляжном наряде. Поверх купальника-балконет она набросила легкую рубашку и надела пестрые желтые шорты. Свой лук звезда дополнила широкополой шляпой и солнечными очками.
Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)
"Пам‘ятаю, що обіцяла написати про свій режим харчування, але вирішила, що напишу по поверненню, аже на відпочинку дієта зазнала краху", - констатировала знаменитость.
Подписчики поддержали решение Кати и отметили, что отпуск- это место, где можно себе немного дать волю. Кроме того, они восхитились отличной физической формой ведущей.
Скриншот комментариев
Ранее Катя Осадчая восхитил воздушным нежным образом в сарафане от украинского дизайнера.
Напомним, что во время отпуска Турции Катя Осадчая и Юрий Горбунов посетили грандиозный концерт Дженнифер Лопес в рамках ее мирового тура.