Девушка-весна! Осадчая умилила сеть "солнечным" образом (фото)

Катя Осадчая продолжила радовать своих поклонников снимками с якрими образами, которые будто "веснянки" - просят у переменчивой мартовской погоды больше солнца и тепла. На днях Киев накрывал пушистым одеялом мокрый снег, и известная телеведущая опубликовала в сети забавное "тематическое" фото. Теперь же она выложила в Instagram кадр, на котором показалась в легком платье с цветочным принтом.

Нынешний образ Осадчей дополнила светло-бежевая шляпка.

Благодаря ее искренней улыбке, черно-белый снимок буквально светится.

"Yesterday look! Когда внешним видом пытаешься призвать весну!" - подписала она фото.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Также популярная шоувумен опубликовала целую порцию снимков и анонсировала звездный репортаж с церемонии награждения самых стильных The Brightest Looks 2018.

Он будет транслироваться в эту ссуботу, 30 марта, в программе "Светская жизнь".

The Brightest Looks 2018 (фото: instagram.com/kosadcha)

В комментариях к сообщению подписчики Осадчей осыпают ее комплиментами и сравнивают ее красоту с весной.

"Катя, вы прекрасно выглядите. Так держать!"

"Катя, вы как всегда волшебны!"

"Красавица";

"Прекрасна, как весна";

"Весна чувствуется даже через черно белое фото. У вас улыбка, которая излучает тепло! Катя, почему вы не снимаетесь в кино? Мне и не только интересно вас увидеть не только в светской жизни, но и в кино. Столько хороших историй о выдающихся женщинах";

"Девушка-весна!"

Как сообщалось ранее, недавно Катерина Осадчая очаровала ярким образом в цветастом платье-вышиванке от Юлии Магдыч.

Также мы писали о том, что Осадчая показала в сети фото в эффектном наряде вместе с очаровательным четырехлапым питомцем, одетым в "космический" серебристый комбинезон.

Напомним, недавно семейная пара телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова устроили себе уикенд в Европе.