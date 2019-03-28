Девушка-весна! Осадчая умилила сеть "солнечным" образом (фото)

Катя Осадчая анонсировала звездный репортаж с церемонии награждения The Brightest Looks
Катя Осадчая продолжила радовать своих поклонников снимками с якрими образами, которые будто "веснянки" - просят у переменчивой мартовской погоды больше солнца и тепла. На днях Киев накрывал пушистым одеялом мокрый снег, и известная телеведущая опубликовала в сети забавное "тематическое" фото. Теперь же она выложила в Instagram кадр, на котором показалась в легком платье с цветочным принтом.
Нынешний образ Осадчей дополнила светло-бежевая шляпка.
Благодаря ее искренней улыбке, черно-белый снимок буквально светится.
"Yesterday look! Когда внешним видом пытаешься призвать весну!" - подписала она фото.
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Также популярная шоувумен опубликовала целую порцию снимков и анонсировала звездный репортаж с церемонии награждения самых стильных The Brightest Looks 2018.
Он будет транслироваться в эту ссуботу, 30 марта, в программе "Светская жизнь".
The Brightest Looks 2018 (фото: instagram.com/kosadcha)
В комментариях к сообщению подписчики Осадчей осыпают ее комплиментами и сравнивают ее красоту с весной.
Как сообщалось ранее, недавно Катерина Осадчая очаровала ярким образом в цветастом платье-вышиванке от Юлии Магдыч.
Также мы писали о том, что Осадчая показала в сети фото в эффектном наряде вместе с очаровательным четырехлапым питомцем, одетым в "космический" серебристый комбинезон.
Напомним, недавно семейная пара телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова устроили себе уикенд в Европе.