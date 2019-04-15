Девушка-лилия: Маша Ефросинина блеснула фигурой в необычном образе (фото)

Маша Ефросинина – одна из самых стильных телеведущих Украины. Она постоянно балует поклонников яркими и трендовыми образами, умело сочетая различные наряды. Во время своей очередной мотивационной лекции, которая прошла на выходных во Львове, Ефросинина показала новый модный лук. При этом весьма оригинальный.

Так, на сцену перед жителями Львова Ефросинина вышла в необычном жакете-платье яркого сиреневого цвета. По сути, это пиджак, но с расклешённым, словно юбка, подолом. Образ дополняют бордовые брюки, а также босоножки на шпильке. Деловая прическа – собранные в тугой пучок волосы.

Стильная Мша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Отметим, что Ефросинина очень часто ездит по городам Украины с различными выступлениями, во время которых именитая телеведущая делиться опытом и мотивацией, рассказывает о своих бизнес-секретах и т.д. Ведущая даже отметила, что во Львове было одно из лучших ее выступлений.

"С первой минуты ТАКАЯ волна тепла и заряда, что я по праву могу назвать это выступление одним из самых лучших ... Спасибо вам, девочки, за все ваше внимание, за откровенность и доверие своих тайн!" – благодарит Ефросинина.

Более того, Ефросинина подчеркнула, что вся ее прошлая неделя была не самой удачной – очень стрессовой. И давно она не помнит таких дней.

"Уже сутки я читаю ваши отзывы, смотрю ваши сториз с моего выступления и получаю ваши сообщения, мои дорогие Львовянки! И нет у меня никаких слов, чтобы описать своё состояние! Ну как нет, в обычных словах его не опишешь! Поэтому вот одно мое вам признание: паршивая была у меня прошлая неделя, ну, зараза, такая паршивая и стрессовая, что я и не припомню давненько таких дней, когда одни дурацкие новости сменяются еще более негативными", - пишет Ефросинина.

Стильная Маша Ефросинина во Львове (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики телеведущей поспешили оставить свои отзывы под ее новыми фото и признаниями:

"Маша, ни разу не была и не слышала Ваши выступления но читая Ваши сообщения с уверенностью могу сказать что Вы - пример Женщины. Настоящей и невероятно сильной Женщины"

"Зустріч була неймовірна!!! Настільки відкрита, щира та легка атлосфера, яку Ви вмієте створити!!! Вперше була на Вашій зустрічі, це не до порівняння що раніше лише гортала як розповіді в інстаграм)! Очікую нової теми та Вашого приїзду у Львів! Я з Вами!!!"

"Дякую вам!! Ваші слова дуже надихають"

"Маша, Ви неймовірна жінка! Всі слова подяки і компліментів, які тільки можна написати - Все Вам і для Вас"

"Ви неймовірна жінка. Краса - це ви"

"Ух, Машка, показала ножки.... Ммм"

"Ви неймовірна!"

"Какой красивый пиджак!"

Напомним, ранее Маша Ефросинина лаконично объяснила, как осуществить мечты.

Также стильная Ефросинина поделилась вдохновляющим лайфхаком.Телеведущая призналась, что каждый день пытается разглядеть красоту во всех и во всем.