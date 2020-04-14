Девушка из деревни: Ольга Фреймут честно рассказала о том, что изменило ее судьбу

Ольга Фреймут отличается утонченными манерами и безупречным вкусом в выборе одежды. Не так давно она примеряла на себя роль автора и издателя книг, а среди ее творческих наработок – литература по этикету, кроме того, она была даже директором телевизионной школы настоящих леди. При этом теледива не стесняется говорить о своем происхождении. Да и злопыхатели не устают повторять, что она – "девушка из деревни". Ольга решили пресечь подобные разговоры и рассказала, как этикет и целеустремленность изменили ее жизнь.

Так, ведущая родилась и выросла в селе Новый Роздол Львовской области. Именно поэтому за спиной она слышала разговоры о том, что "село из нее никогда не выйдет". Это не помешала Ольге получить хорошее образование и заняться самосовершенствованием. А позже стать примером для подражания и иконой стиля для многочисленных поклонников.

"Мені часто натякають, що я дівчина з села - і там мені місце. І що це село ніколи з мене не вийде. Ні за яких обставин я б не попрощалася зі своєю провінційністю - пишаюся своїм походженням, в ньому моя сила та унікальність. Невиразній мені, дівчинці Олі з Нового Роздолу, вдалося втілити казку у життя. Завдяки підтримці батьків. Гарній освіті. Та етикету. Королівські манери щодня зробили з моєю долею чудеса. Бо хто сказав, що етикет - перевага багатих та титулованих? Етикет доступний кожному!" - заверила ведущая.

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга добавила к тексту фото из личного архива, на котром запечатлена среди стеллажей с постельным бельем, в руках она также держит белоснежные простыни. При этом ведущая позирует в маленьком черном платье без бетелей, с красной помадой и начесом.

Поклонники ведущей заверили ее что для них она – образец утонченности и манер, а слова злопыхателей посоветовали пропускать мимо ушей.

А мені подобаються манери, ваш смак, і мова, неймовірна українська!

Оленька, Вы умница!

А я рада за вас, что вы с села и так поднялись! Есть чем гордится и на Вас смотришь и хочется самой становится лучше! Спасибо Вам за то, что Вы делаете! Успехов Вам в ваших начинаниях и пусть Бог хранит Вас!

Ви ніколи не були вульгарною і це головне

Олечка очень женственная, грамотная и настоящая леди

Олю,люди злі....А Ви чудова і освічена людина

Умная, красивая, яркая! Вы меня вдохновляете! Благодарю

Оля, вы умная, красивая и образованная девушка. Лично я всегда восхищалась и не перестаю восхищаться вами. Вашим талантом. Вашим умением достичь того, чего вы достигли в таком молодом возрасте. А люди... Люди всегда найдут, о чем поговорить

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Напомним, что ранее Ольга Фреймут поделилась топ-5 секретов, как покорить окружающих.