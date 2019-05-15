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"Девочка-цветочек": Яна Соломко умилила фанов красочными фото дочки


Малышка Кира примерила венок из одуванчиков

В последнее время в сети ходит много слухов о том, что Яна Соломко якобы рассталась со своим мужем. Сама артистка никак не комментирует данную информацию, однако проводит много времени с трехлетней дочерью Кирой, а также порадовала своих поклонников новостью о том, что она решила вернуться на сцену. Звездная мама решила воспользоваться наконец наступившими теплыми деньками и отправилась с малышкой на прогулку в парк.

На своей странице в Instagram Яна опубликовала красочные снимки очаровательной Киры, на которых девочка примерила венок из одуванчиков. Малышка, одетая в цветастые лосины, белую кофточку и желтую жилетку, с удовольствием позировала для мамы.

Фото: дочь Яны Соломко Кира (instagram.com/yana.solo)

"Доброе утрооооо. Как ваши дела, дорогие наши подружки???" - прокомментировала публикацию Яна.

Фото: дочь Яны Соломко Кира (instagram.com/yana.solo)

Подписчики Соломко оставили множество умиленных комментариев, называя Киру солнышком, цыпленком и цветочком.

  • "Такое солнышко)))) прелесть)))"
  • "Цыпленок маленький)))"
  • "И Вам доброе утро! Какая яркая девочка-цветочек)))"
  • "Какая солнечная! красотуля"
  • "Маленькая звездочка, класс!!!"
  • "Ой, а что это за солнышко такое маленькое?"
  • "Весняночка"
  • "Мамино сонечко!"
  • "Дуже гарнюня дівчинка-весна!!!"
  • "Солнышко лучистое"
  • "Маленька кульбаба"
  • "Модняшка"

Напомним, Яна Соломко взбудоражила пикантным фото в ванне.

Мы также сообщали, что Яна Соломко пожаловалась на непонимание близкого человека. Она с грустью констатировала, что ее не слышат и не хотят знать правду.

Ранее Яна Соломко растрогала фанов нежным фото с доченькой.

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