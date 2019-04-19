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"Девочка просто огонь": Анна Седокова сверкнула пышной грудью на "горячем" фото


Певица позировала без белья в пикантно приоткрытом халатике

Анна Седокова вновь взялась за старое и принялась баловать своих подписчиков откровенными кадрами. Какое-то время певица публиковала более сдержанные снимки, однако ее новое фото в Instagram иначе как "горячим" не назовешь.

Артистка позирует на балконе в одном лишь белом халатике. При этом бюстгальтера на ней нет, а полураспахнутая пола банного наряда открывает прекрасный обзор на пышную грудь Седоковой. Исполнительница запрокинула голову вверх, закрыла глаза и чувственно приоткрыла губы.

"Доброе утро", - подписала Анна провокационный снимок.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Подписчики поспешили оставить свои восторженные отзывы.

  • "Очень горячее фото. Аня,вы пример женственности и мужского вдохновения)))"
  • "Ох уж эта Аня. Смотришь на вас и понимаешь какие женщины невероятные создания. Конечно если себя любить и ценить"
  • "Глаза красивые, волосы шикарные, губки сочные, девочка просто огонь"
  • "Какая же шикарная женщина Седокова!"
  • "Вот это жара"
  • "Какая же ты секси"
  • "Анна вы богиня!!!"
  • "Какая грудь! Аничка не худей, ты прекрасна"
  • "Какой халатик"

Хотя нашлись и такие, кто выразил недовольство чересчур откровенным, по их мнению, фото, которое не пристало публиковать матери троих детей. Некоторые попросили взамен выкладывать больше фото и видео с детишками.

Напомним, ранее Анна Седокова шокировала переменами во внешности - певица отрастила усы и надела мужскую одежду. Впрочем, это оказалось лишь первоапрельской шуткой.

Мы также писали, что Анна Седокова поразила неожиданным образом "сексапильной разведчицы" с сигарой во рту.

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