"Девочка просто огонь": Анна Седокова сверкнула пышной грудью на "горячем" фото

Анна Седокова вновь взялась за старое и принялась баловать своих подписчиков откровенными кадрами. Какое-то время певица публиковала более сдержанные снимки, однако ее новое фото в Instagram иначе как "горячим" не назовешь.

Артистка позирует на балконе в одном лишь белом халатике. При этом бюстгальтера на ней нет, а полураспахнутая пола банного наряда открывает прекрасный обзор на пышную грудь Седоковой. Исполнительница запрокинула голову вверх, закрыла глаза и чувственно приоткрыла губы.

"Доброе утро", - подписала Анна провокационный снимок.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Подписчики поспешили оставить свои восторженные отзывы.

"Очень горячее фото. Аня,вы пример женственности и мужского вдохновения)))"

"Ох уж эта Аня. Смотришь на вас и понимаешь какие женщины невероятные создания. Конечно если себя любить и ценить"

"Глаза красивые, волосы шикарные, губки сочные, девочка просто огонь"

"Какая же шикарная женщина Седокова!"

"Вот это жара"

"Какая же ты секси"

"Анна вы богиня!!!"

"Какая грудь! Аничка не худей, ты прекрасна"

"Какой халатик"

Хотя нашлись и такие, кто выразил недовольство чересчур откровенным, по их мнению, фото, которое не пристало публиковать матери троих детей. Некоторые попросили взамен выкладывать больше фото и видео с детишками.

Напомним, ранее Анна Седокова шокировала переменами во внешности - певица отрастила усы и надела мужскую одежду. Впрочем, это оказалось лишь первоапрельской шуткой.

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