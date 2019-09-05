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"Девочка – чупа-чупс": Надя Дорофеева соблазнила дерзким образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.09.2019 - 10:57
"Девочка – чупа-чупс": Надя Дорофеева соблазнила дерзким образом
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица позировала в облегающем костюме

Надя Дорофеева смело может претендовать на звание одной из самых сексуальных певиц украинского шоу-бизнеса. Она любит экспериментировать с одеждой и легко обращает на себя внимание эффектными и оригинальными образами. Так, ради новых съемок девушка надела штаны необычного кроя, которые стали ярким акцентом ее дерзкого лука. Еще один новый удачный образ – облегающая черная туника-лонгслив с оранжевыми полосками и обтягивающие шорты.

Певица опубликовала на странице в Instagram новое фото, сделанное на съемках виджеинга к новому шоу группы "Время и Стекло" под названием VISLOVO. Девушка держит в руках сразу два чупа-чупса, один из которых она аппетитно ест. Ее блестящие идеально ровные волосы уложены на прямой пробор, макияж - оранжевые тени для век и нюдовые, четко очерченные губы.

"Вчера мы отсняли нереальной крутоты для виджеинга. Получилось очень горячо. Ты просто не имеешь права это пропустить!" - заявила она в подписи под снимком.

&quot;Девочка – чупа-чупс&quot;: Надя Дорофеева соблазнила дерзким образом

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Кадр тут же оказался под пристальным вниманием поклонников звезды. Они "искупали" Надю в шквале комплиментов.

  • Огонь
  • Потрясающая
  • Крутышка
  • Какая же ты классная
  • Надя, ты супер
  • Девочка-чупа-чупс, перегазировка чувств
  • Красивая
  • Супер!
  • Ваууу, шик, нет слов
  • Надя, какая ты красивая. Оранжевая девочка

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Надя Дорофеева назвала имена своих фаворитов на проекте Танцы со звездами 2019.

Кстати, Надя Дорофеева проговорилась о сложностях в отношениях с мужем Владимиром Дантесом. Она рассказала о приступах ревности и даже посещала психолога.

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