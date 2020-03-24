Дэвид и Виктория Бекхэм купили пентхаус за 42 млн фунтов стерлингов — СМИ

Дэвид и Виктория Бекхэм — одни из тех звезд, кто наиболее активно призывает поклонников к ответственности в этот непростой период. Звездная пара вместе с детьми самоизолировалась в своем частном доме в живописной деревне Котсуолд в западной части центральной Англии. Время от времени Вики делится хрониками карантина, показывая забавные видео с детьми. К примеру, недавно дизайнер показала домашнего любимчика по кличке Фиг… Тем временем британские СМИ не дремлют. И пока звезды гадают, чем же развлечь своих подписчиков, журналисты делают это за них. Редакция британского журнала Hello! выяснила, что Дэвид и Виктория Бекхэм стали обладателями роскошной недвижимости в Майами.

Экс-футболист Дэвид Бекхэм — не только любящий отец четверых детей, внимательный муж Виктории и общественный активист. Бекхэм является совладельцем американского профессионального футбольного клуба Inter Miami. Журналисты предположили, что Дэвиду наверняка понадобиться недвижимость в Майами, куда он теперь часто прилетает. У пары уже есть два впечатляющих дома — в Лондоне и Котсуолде, где они пережидают карантин. И если источники журнала Hello! говорят правду, то теперь Вики и Дэвид могут похвастаться еще одним роскошным во всех смыслах приобретением.

Инсайдеры журнала сообщают, что Дэвид вложил деньги в пентхаус, который вас точно поразит. Квартира расположена в уникальном жилом комплексе One Thousand Museum Miami, построенном по проекту легендарного архитектора Захи Хадид. В одной из высоток в 62 этажа стоимость квартир колеблется от 5 до 45 миллионов фунтов стерлингов. При этом проживают здесь всего 100 арендаторов. Конечно же, звездная чета Бекхэмов, как полагают, приобрела один из самых дорогих пентхаусов стоимостью 42 миллиона фунтов стерлингов.

One Thousand Museum Miami — это отельный семизвездочный комплекс, расположенный в самом сердце Майами. Единственная жилая высотка имеет футуристический дизайн в виде изогнутого “экзоскилета” с вертолетной площадкой на крыше.

При этом когда проектировалось это здание, в нем также было решено разместить все “отельные привилегии”. Сюда относятся бассейны и бары, спа-салоны и салоны красоты, площадки для принятия солнечных ванн и т.д. Поэтому в роскошном пентхаусе семьи Бекхэм есть персональный огромный бассейн с панорамным видом.

Каждое помещение пентхауса — от столовой до кухни — оснащено панорамными окнами от пола до потолка. И каждой точки огромной квартиры открывается впечатляющий вид на Майами.

В спальнях внутри здания установлены очень большие кровати, а за современный декор отвечает футуристическая мебель и дизайнерские люстры. Интерьер был оформлен с изысканной отделкой и командой дизайнеров, включая художников по свету и специалистов по жилой технике.

Каждый пентхаус в здании имеет свой собственный бассейн на большой террасе. Жители здания также имеют свой собственный тренажерный зал.

Каждая квартира открытого плана со стеновыми перегородками (вместо дверей) для разделения каждой комнаты. В каждой квартире также есть дополнительная гостиная.

Здание спроектировано известным архитектором Захой Хадид и является единственным жилым помещением в Майами, где есть вертолетная площадка, расположенная чуть выше пентхауса, которым, как полагают, владеют Дэвид и Виктория Бекхэм.

Фото в материале: 1000museum.com