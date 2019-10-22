"Детка, потише": Алина Гросу сверкнула пышной грудью в пикантной фотосессии

Алина Гросу - настоящий мастер перевоплощений. Чаще всего поклонники видят певицу в женственных и сексуальных нарядах, но иногда она удивляет совершенно неожиданными луками - к примеру, недавно артистка предстала в эффектном образе героини культового ужастика "Семейка Адамс". А новыми кадрами в своем Instagram артистка не на шутку взбудоражила сеть!

Алина поделилась снимками из весьма пикантной фотосессии - на них она позирует в черном комбинезоне с очень глубоким декольте и игривым вырезом в районе талии. Наряд выгодно подчеркивает пышный бюст и соблазнительные изгибы тела девушки, а распущенные волосы и легкий макияж лишь добавляют кадрам выразительности.

Гросу запечатлена в кокетливых позах - сидя на полу и полуприсев.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Ребята, в каком музыкальном направлении вы хотели бы слышать меня дальше?)) постараюсь учесть все ваши пожелания", - поинтересовалась певица.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Подписчики обратили больше внимания на откровенный наряд и впечатляющие формы Алины и поспешили оставить свои отзывы.

Все СУПЕР!!!!))))

В том же что и сейчас. Или же надо хит в стиле 90-х. Мода такая сейчас

Эй, детка потише. Невероятно красивая

Сейчас отличное направление, хорошая музыка, современно и стильно

Очень нравится ваше направление и исполнение, продолжайте в том же духе

Стиль собачки подходит,как НК

Очень красивая

Какая пчелка

Подушечки

Танцевальный) лирику поют все, кому не лень

А выросли то

Никак не могу привыкнуть, что ты уже выросла

Ух какая красивая грудь

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина Гросу очаровала эффектной фотосессией в ярком воздушном наряде.

Ранее Алина Гросу разоткровенничалась по поводу обнажения на сцене. Она призналась, что стремится оголять душу, а не акцентировать внимание на внешности.