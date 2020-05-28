Дети еще не были: Владимир Остапчук и его новая девушка впервые показали свое роскошное жилье

Фото: Владимир Остапчук и Кристина Горняк (instagram.com/vova_ostapchuk)

Для детей ведущий оборудовал специальную комнату и планирует брать их в гости

На днях телеведущий Владимир Остапчук перестал скрывать свою новую девушку Кристину Горняк и официально представил ее публике. С 33-летней нотариусом они вместе уже более полугода, однако на фоне скандального развода артиста с бывшей женой Еленой Войченко пара решила не спешить афишировать свои отношения и немного выждать. С детьми шоумена новая избранница тоже пока не знакома, однако это в планах. Влюбленные лишь недавно съехались и начали жить вместе - в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" они впервые показали свою шикарную квартиру на 120 квадратных метров в элитном районе Киева.

До этого Владимир и Кристина жили неподалеку и часто виделись, но поняли, что хотят все время быть вместе.

"Мне хочется видеть этого человека утром, мне хочется видеть ее вечером, просыпаться и засыпать. И мы поняли вдвоем, что уже нужно нам съезжаться. Я предложил, Кристина ответила: "Хорошо, но мне нужен большой гардероб", – рассказал Остапчук.

Кроме большой гардеробной, одним из главных критериев в выборе жилья была и детская комната для детей ведущего от предыдущего брака – 6-летней Эмилии и 2-летнего Эвана. В арендованной квартире Владимира и Кристины такая комната есть – она ​​исполняет роль и детской, и кабинета одновременно.

"Я с детства мечтал о библиотеке. Теперь ее имею, уже есть много книг. Это место, где я работаю, что-то придумываю, где буду играть с детьми. Здесь уже есть некоторые игрушки – машинки, самолетики – пока немного, но есть. Детки еще здесь не были, мы буквально на днях только разложили коробки. Но, конечно, планируем, что Эмилия и Эван здесь будут", – отметил шоумен.

Кристина знакома с детьми Остапчук пока только заочно. Но мужчина уверен, что его бывшая жена Елена не будет против того, чтобы Эмилия и Эван общались с его новой избранницей.

"Очень надеюсь, что у нас все получится с детьми. Я несколько смогу, приложу к этому усилия, потому что детей очень люблю", – говорит Кристина.

Фото: Владимир Остапчук и Кристина Горняк (из личного архива)

В жилье пары также есть гостиная, где они любят смотреть фильмы и сериалы, а Кристина играет на пианино. В просторной спальне – огромная кровать, туалетный столик и встроенный шкаф-гардероб. Остапчук шутит: единственное, чего нет в этой комнате – места для его вещей. Но просто из спальни есть выход на панорамную террасу, с которой открываются виды центральной части Киева. Именно здесь влюбленные проводят много времени – пьют кофе, ужинают, наслаждаются панорамой.

"Вообще я человек, который любит большой город. И здесь уютно. Это 12-ый этаж, в то же время здесь прекрасный вид, – говорит Остапчук и признается, что и раньше они с Кристиной жили рядом. – Я снимал жилье здесь неподалеку – в 17-м доме, а Кристина жила в 14-м".

Ранее новая возлюбленная Владимира Остапчука Кристина Горняк высказалась о ревности к его бывшей жене и детям.

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Автор: Марина Настевич