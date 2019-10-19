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Дерзкую Полякову в корсете и с полуобнаженными красавцами в коже сравнили с MARUV

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.10.2019 - 11:59
Дерзкую Полякову в корсете и с полуобнаженными красавцами в коже сравнили с MARUV
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица не перестает удивлять оригинальностью

Оля Полякова не устает поражать поклонников эпатажем. Ее экстравагантные концертные наряды, а особенно головыне уборы от когда-то кокошников до оригинальных корон, стали визитной карточкой звезды. Даже на прямой эфир шоу Танцы со звездами 2019 певица пришла в латексе и кракасной юбке. На новом фото в instagram Суперблондинка осталась не только верной себе, но и подлила масла в огонь, засветившись в компании весьма эпатажно одетых мужчин.

Певица разместилась на черном кожаном диване. На ней – черно-белый корсет, оригинальная плоская шляпа и полусапожки на высоком каблуке. По обе стороны от артистки сели двое молодых мужчин – танцоров ее шоу-балета. В одном из них легко можно узнать Максима Ежова, экс-партнера Лесни Никитюк по Танцам со звездами.

Надо сказать, что парни были одеты весьма необычно – сетчатые колготы, обувь на высоком каблуке, кожаные минималистичные наряды, частично прикрывающие их полуобнаженные тела.

Дерзкую Полякову в корсете и с полуобнаженными красавцами в коже сравнили с MARUV

Оля Полякова с танцорами из шоу-балета (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Ну шо вы ждете? #эйсекундочку",- подписала эпатажный кадр Королева ночи.

Фото вызвало ажиотаж среди подписчиков Оли. Комментаторы сравнили певицу с ее коллегой MARUV и оценили смелый эксперемент звезды.

  • Оля, огонь! В принципе, как всегда!
  • Поликова косит под Мару? Может, не надо
  • Парни в колготках – перебор
  • Извиняюсь,но что-то Марув " запахло". А вообще Вы классная
  • Марув отдыхает в сторонке
  • Грань тонка
  • Стильненько

Скриншот комментариев

Ранее Оля Полякова сделала признание о своей поездке в Париж. Она рассказала, на что потратила деньги своего супруга Вадима в городе романтики.

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