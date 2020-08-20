В дерзком мини на роскошном авто: Алессандра Амбросио похвасталась безупречной фигурой

Алессандра Амбросио вновь стала центром всеобщего внимания. 39-летняя знаменитость показала очередную серию летних горячих фото, на которых предстала со всеми атрибутами красивой жизни. Здесь есть роскошное авто ярко-красного цвета, особняк, на фоне которого и фотографируется модель, а также красочный калифорнийский закат… Но главным украшениям, конечно же, стала сама Алессандра. Бывший «ангел» Victoria's Secret выглядит, словно она только что сошла с подиума – безупречная с ног до головы и излучающая вибрации счастья.

Звезда в новом образе (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра надела для прогулки ультракороткие шорты, а также полосатую блузу с рукавами три четверти. Босоножки, рисунок на которых повторяет принт верхе, отлично сочетались с луком. В руки она взяла крошечную черную сумочку на длинном ремешке, а в качестве украшений добавила серьги, браслет и кольца. Волосы популярная бразильская модель собрала в пучок, а макияж сделала яркий и выразительный. Она сделала несколько кадров, сидя на авто, а также за рулем. При этом позы Алессандра приняла такие, чтобы было видно не только красоту машины, но в первую очередь – ее собственную. В качестве подписи она выбрала несколько строчек из песни Принса, что только добавило посту романтики.

Звезда просто покорила сеть (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Бесконечные стройные ноги, точеная фигура и яркая внешность дважды мамы просто свели с ума фолловеров. Они написали Алессандре массу комплиментов, удивляясь, как с каждым годом она может становиться только красивее. «Богиня», «Эти ноги», «Ты просто невероятная», «Вау, так красива», «Ты просто ангел», – эти и подобные комментарии все продолжают сыпаться на страницу знаменитой красавицы… Всего за первый час пост собрал уже около 15 000 лайков, так что Алессандра имеет все шансы побить свой собственный рекорд .