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Дерзкая и стильная: Надя Дорофеева поразила фанов новым имиджем

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.04.2020 - 12:26
Дерзкая и стильная: Надя Дорофеева поразила фанов новым имиджем
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица похвасталась эффектной прической с косичками

Надя Дорофеева не унывает на карантине и не устает развлекать и веселить своих поклонников. Юбилей певицы также выпал на период самоизоляции - свое 30-летие ей пришлось праздновать дома в компании лишь любимого мужа Владимира Дантеса вместо запланированной поездки в Барселону. Однако звезда не расстроилась и от души поблагодарила всех за искренние слова и трогательные жесты в этот день. Теперь же Надя придумала новое развлечение и поразила фанов сменой имиджа.

Своим новым дерзким образом Дорофеева похвасталась в Instagram. Довольная певица продемонстрировала свою новую прическу – она заплела себе много косичек. Яркий лук исполнительница дополнила легким макияжем и футболкой оверсайз серого цвета.

При этом Надя сделала коллаж из 4 фотографий, на которых позирует, игриво показывая язык на камеру.

Дерзкая и стильная: Надя Дорофеева поразила фанов новым имиджем

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Новая прическа звезды пришлась по вкусу ее поклонникам - снимок набрал более 170 тысяч лайков и множество восхищенных комментариев.

  • Красотка
  • Прикольно!
  • Хорошенькая
  • То чувство когда не знаешь что написать)
  • На стиле
  • Косички вам очень к лицу, когда кудряшки будут?
  • Африканская девушка Надя
  • Волосы становятся волной, после открытия косичек и это так красиво
  • Безумно красивая
  • Кайф просто
  • Ееее почему такая красивая
  • Обожаю косички
  • Самая яркая
  • Тебе очень идет с косичками

Дерзкая и стильная: Надя Дорофеева поразила фанов новым имиджем

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева поделилась своим "постельным настроением" и показала разные настроения и типажи девушек на карантине, чем позабавила поклонников.

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