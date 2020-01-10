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Дерзкая Настя Каменских с новой прической вызвала жаркие споры в сети

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Певицу сравнили с юной школьницей

Потап и Настя Каменских улетели "зимовать" в Мексику. Пара проводит свой досуг в Канкуне и делится с поклонниками яркими фотооткрытками на фоне местных пейзажей. Так, вдалеке от дома певица решилась на эксперементы с внешностью. Например, она вставила в нос серьгу-кольцо и поинтересовалась у поклонников, понравились ли им перемены в ее образе. Теперь же Настя решила пойти дальше и сменила прическу. На новых фото в Instagram она позирует с озорными косичками.

Артистка надела свободное светлое худи с капюшоном и продемонстрировала свой лук в деталях. Настя предпочла обойтись без макияжа. Кстати, в таком виде певица отправилась на велопрогулку.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники певицы разделились на два лагеря. Часть фанов посчитала, что артистка преобразилась и заметно помолодела, а другим подписчикам новый имидж абсолютно не понравился.

  • Ну, прическа шикарная
  • Какие милые косички. Просто прелесть!
  • Прям школьница! Умничка, круто выглядишь
  • Так себе, если честно. И что тут льстят, непонятно
  • Предыдущее лучше было
  • Тебе, Настя, виднее. Но не красиво это
  • Прикольно
  • Эти косички просто ужас
  • Настя, ты как Бенджамин Баттон - все моложе и моложе
  • Ты на лет 18 выглядишь
  • Настюшка, сними кольцо ну очень не красиво, а ведь была красточка без него

Скриншот комментариев

Не обошлось и без совместного снимка с Потапом. На нем озорная певица широко улыбается в камеру. Рэпер надел на прогулку с любимой белоснежный стильный бомбер и футболку с ярким крупным принтом. "Потап и закат", - коротко и ясно подписала красочный кадр артистка.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Ранее Потап и Настя Каменских показали свою велопрогулку по живописной территории отеля, где пара остановилась.

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