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Дерзкая MARUV засветила аппетитные формы в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.07.2019 - 11:56
Дерзкая MARUV засветила аппетитные формы в купальнике
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица отправилась на отдых в Албанию вместе с мужем

MARUV ( Анна Корсун) старается не только активно работать и гастролировать, но и выкраивать время для отдыха. Эпатажная певица после череды концертов и выступлений решила отправиться с мужем Александром в Албанию. На курорте артистка может позволить себе просыпаться после обеда, наслаждаться морем и никуда не спешить. Так, певица решила побаловать поклонников свежий порцией фото в купальнике, которые она опубликовала в сториз Instagram.

Звезда также призналась, как выглядит ее идеальный день. Певица выбрала для отпуска курортный городок Саранда, где открываются потрясающие виды на Албанскую Ривьеру.

"Хочу вам рассказать, что такое мое идеальное утро. Это море и, конечно, оно начинается в 3-4 дня. Доброе утро, друзья", - обратилась она к подписчикам, сидя на террасе местного ресторана.

 
 

 MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Не обошлось и без арсенала горячих снимков в купальнике. MARUV позировала на огромных гранитных плитах у воды, демонстрируя волнующие изгибы своей фигуры. На певице – черный сдельный купальник с глубоким вырезом на спине.

Кроме того, Анна вместе с мужем отправилась полюбоваться одной и местных достопримечательностей – источником "Голубой глаз". Певица позировала на фоне живописных пейзажей, которые поразили ее яркостью и буйством красок.

Дерзкая MARUV засветила аппетитные формы в купальнике

 MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Для прогулки по окрестностям артистка выбрала удобные спортивные шорты морковного оттенка и свободную кофту на замке с коротким рукавом в тон. Также она не упустила возможности сделать селфи с мужем на фоне открывающихся взору красот.

Дерзкая MARUV засветила аппетитные формы в купальнике

Дерзкая MARUV засветила аппетитные формы в купальнике

 MARUV с мужем в Албании (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, что MARUV раздразнила сеть провокативным образом гейши в латексе и показала тизер нового клипа.

Ранее MARUV в образе дерзкой полицейской восхитила сеть горячими фото в фуражке и боди.

MARUV в прозрачном топе засветила обнаженную грудь MARUV в "леопардовом" купальнике похвасталась аппетитными формами
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