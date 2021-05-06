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Дерзкая Леся Никитюк сверкнула грудью в эффектном наряде (фото)

Автор: Lite

Леся Никитюк является обладательницей стройных форм и не упускает случая показать их во всей красе. Так, на съемках 11 сезона шоу "Хто зверху?" ведущая предстала в дерзком и эффектном аутфите.

Яркими снимками Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram.

Теледива позировала на балконе в смелом наряде от известного дизайнера Екатерины Сильченко. Никитюк примерила светлые джинсы с пикантными разрезами, а вместо топа обошлась бюстгальтером оливкового цвета. Оригинальные завязки этого предмета гардероба выгодно подчеркнули тонкую талию артистки.

Сверху Леся набросила джинсовую рубашку, а также дополнила лук босоножками на высоком каблуке. Волосы ведущая собрала в красивый хвост, а на лицо нанесла нежный макияж.

Леся Никитюк сверкнула стройными формами в смелом образе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Знімаємо промо улюбленого "Хто Зверху" 11 сезон. Я зверху... ви в курсі", - подписала эффектные фото знаменитость.

Фолловеры не смогли пройти мимо и искупали любимую телеведущую в комплиментах.

  • На первом фото совсем на себя на похожа, но все равно хороша
  • Гарна дівка
  • Шикарный вид
  • Класнюча
  • Ну дуже шикарна, чекаємо!
  • Супер фотка
  • Леся, вы шикарны!
  • Чарівна Красунечка
  • Леся, ти найкраща
  • Очаровательная девушка, просто глаз не отвести
  • Мммм, цукерочка
  • Шикарная как всегда!!! Слежу за вашими успехами ещё со времён Орла и решки
  • Бомба
  • Неймовірно гарна

Напомним, что ранее Леся Никитюк устроила парад весенних образов и обратилась к поклонникам с просьбой.

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Новости Украины Леся Никитюкобразведущая