Дерзкая Леся Никитюк сверкнула грудью в эффектном наряде (фото)

Теледива позировала на балконе в смелом наряде от известного дизайнера Екатерины Сильченко. Никитюк примерила светлые джинсы с пикантными разрезами, а вместо топа обошлась бюстгальтером оливкового цвета. Оригинальные завязки этого предмета гардероба выгодно подчеркнули тонкую талию артистки.

Сверху Леся набросила джинсовую рубашку, а также дополнила лук босоножками на высоком каблуке. Волосы ведущая собрала в красивый хвост, а на лицо нанесла нежный макияж.

Леся Никитюк сверкнула стройными формами в смелом образе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Знімаємо промо улюбленого "Хто Зверху" 11 сезон. Я зверху... ви в курсі", - подписала эффектные фото знаменитость.

Фолловеры не смогли пройти мимо и искупали любимую телеведущую в комплиментах.