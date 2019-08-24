Дерзкая Даша Астафьева позировала топлес в чувственной съемке для глянца

Даша Астафьева, которая недавно устроила дерзкую фотосессию на крыше в образе "черного лебедя", - известная любительница позировать в стиле ню и баловать своих поклонников пикантными фотографиями. Соблазнительная артистка приняла участие в новой чувственной фотосессии и примерила несколько откровенных образов для глянцевого издания Harper's Bazaar.

На некоторых кадрах Даша запечатлена топлес - так, на одном из них она позирует у стены в одном лишь полотенце на бедрах и с необычным массивным украшением на шее.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Также Астафьева примерила бежевый брючный костюм - и конечно же, надела пиджак на голое тело.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

На других фото сексуальная звезда прикрылась летящей розовой тканью, сквозь которую просматриваются ее волнующие изгибы.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Мне сложно сказать, что такой образ для меня новый, так как моя карьера фотомодели началась именно с таких, характерных съемок. Потому, мне было приятно и чуть даже тревожно возвращаться к истокам, ведь характерная съемка – это всегда кино. Я считаю, что такие проекты напоминают нам об очень важном в сегодняшнем мире – о почерке создателя и ценности уникальности", - прокомментировала Даша.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники украинской артистки восхищаются великолепием атмосферной съемки и слепящей красотой певицы.

Нереальная

И создал Бог женщину

Очень красивое фото, действительно искусство. Даша, вы созданы для того, чтобы радовать этот мир своей красотой

Я обожаю такие съемки и вы в них так гармоничны

Прекрасно

Глубоко, я бы сказал красота тела освещена внутренней красотой души. Оттуда и свет. Сильно

Очень чувственно. С оттенком грусти и мудрости в движениях!

Богема. Ты меня вдохновляешь уже много лет

Ваша красота нереальна, она настоящая,всегда приятно смотреть

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Как мы ранее писали, украинская певица Даша Астафьева снялась в очередной роскошной арт-съемке, в которой также продемонстрировала и свою великолепную фигуру.

К слову, недавно украинская playmate Даша Астафьева была замечена в центре города в экстравагантном образе. Певица и актриса ехала в киевском метро в длинном ретро-платье, и при этом зачитывала строки из известного стихотворения.