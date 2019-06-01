День защиты родителей? Солнечная Лилия Ребрик умилила сеть фото с дочкой

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик поздравила фанов с Днем защиты детей и началом лета

Популярная телеведущая Лилия Ребрик, которая ранее порадовала своих поклонников ярким летним образом и призналась, какой для нее была весна, в Международный день защиты детей умилила фанов серией фото со своей старшей дочкой-школьницей. Кадры она опубликовала в Instagram.

Также знаменитость поздравила всех с первым днем лета, и на фоне существования праздника День ​​защиты детей загадала, чтобы кто-нибуть придумал праздник "День защиты родителей".

"Ну что, мамочки, позади еще один учебный год! А у нас позади первый класс! Даже не верится как быстро... Первый день лета, первый день законных летних каникул. И это своего рода облегчение для родителей, потому что не нужно утром никого будить, проверять уроки", - отметила Лилия.

Но в то же время, призналась Ребрик, возникает другая проблема: как правильно занять ребенка на эти три месяца? На фоне таких новых "вызовов" она поинтересовалась у поклонников, как они решают такой вопрос. И тут же внесла свои предложения.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Есть родители, которые считают, что каникулы существуют не только, чтобы бездельничать, поэтому нагружают детей различными курсами, различными мастер-классами. Вы такое практикуете?

Но я - за детство, за то, чтобы, если есть такая возможность, все лето провести на свежем воздухе, у бабушки, на море, в горах, на даче. Кто где, но играя и отдыхая... Уверена, что так же, играя, можно находить время и на чтение, и на математику, и на английский - нужно лишь правильно распланировать свой день. Немного обучение не помешает, особенно если учить все с ребенком в игровой форме. Однако эти три месяца дети должны быть беспечными! Иметь обязанности они еще успеют. Как считаете вы?" - обратилась она к фанам.

В комментариях в сети поклонники Ребрик восхищаются солнечными прекрасными снимками.

Про день защиты родителей - полностью согласна и поддерживаю!

Какая красивая девочка у вас!

Боже, ангел, а не ребенок! Красоточка!

Маленькая копия мамы...

Как сообщалось, ранее Лилия Ребрик умилила фото с семейного активного отдыха.

Также мы писали о том, что Лилия Ребрик показала свои "закулисные будни". Актриса и ведущая позирует на фото в пиджаке и колготках в сеточку.

Напомним, ранее Лилия Ребрик очаровала фото с семейного отдыха. Телеведущая весело провела время с мужем и дочерьми.