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"День начался весело": стильная Осадчая провела утро с Монатиком

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.05.2019 - 10:30
"День начался весело": стильная Осадчая провела утро с Монатиком
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая очаровала ярким образом в стильном платье

Катя Осадчая рассказала, что ее утро началось весьма ярко и весело, а главное - она провела его в отличной компании. Ведущая вместе с известным артистом Дмитрием Монатиком (он же MONATIK) побывала в эфире "Сніданку з 1+1", где они поделились своими последними новостями. Совместные снимки Катя выложила на своей странице в Instagram.

Для появления на ТВ Осадчая выбрала эффектное и стильное ярко-желтое платье и серебристые туфли-лодочки, а дополнила образ коронной шляпкой. Волосы она завила в красивые локоны и оставила распущенными. Монатик же был в джинсах и черном пиджаке, а также кроссовках. На фото они запечатлены вместе с ведущими ТВ-программы.

&quot;День начался весело&quot;: стильная Осадчая провела утро с Монатиком&quot;День начался весело&quot;: стильная Осадчая провела утро с Монатиком

Фото: Катя Осадчая и Дмитрий Монатик (instagram.com/kosadcha)

Катя также поделилась отдельным фото с Дмитрием и отметила, что с нетерпением ждет его концерт, который состоится 1 июня на стадионе в Киеве.

&quot;День начался весело&quot;: стильная Осадчая провела утро с Монатиком

Фото: Катя Осадчая и Дмитрий Монатик (instagram.com/kosadcha)

"День почався весело і яскраво. Завдяки київським пробкам, опинилися з @monatik_official в ефірі @snidanok одночасно. Всі в очікуванні грандіозного концерту на Олімпійському. @monatik_official все буде круто!!!!" - прокомментировала Осадчая.

&quot;День начался весело&quot;: стильная Осадчая провела утро с Монатиком

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Подписчики поспешили оставить свои отзывы - при этом многие заметили, что рядом с высокой Катей Дима выглядит совсем уж маленьким. Также фаны восхищаются нарядом ведущей.

  • "Какой он малыш"
  • "Какой рост у МОХНАТИКА))? Катюша как всегда прекрасна!"
  • "Это что за Тирион Ланистер?"
  • "Катя ВАУ!!!! ООООчень красивая"
  • "Боже якій Монатік малесенький"
  • "А лидируют желтые оттенки по договоренности....или волею случая??? Даже у Монатика на пиджаке желтая пчелка"
  • "Супер!"
  • "Катю, Ви прекрасна"

&quot;День начался весело&quot;: стильная Осадчая провела утро с Монатиком

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Напомним, 35-летняя Катя Осадчая без макияжа восхитила цветущей внешностью.

Ранее Осадчая и Горбунов восхитили фото с Голос. Діти 5. Отметим, что в прошедшее воскресенье, 26 мая, состоялся первый выпуск нового 5-го сезона популярного талант-шоу. 

Также до этого в стильном наряде и с коляской Осадчая взволновала фанов фото из Одессы

"Все бы так выглядели": 35-летняя Осадчая без макияжа восхитила цветущей внешностью "Группа поддержки": жена MONATIK'а умилила сеть семейными кадрами с детьми
Новости Украины Катя ОсадчаяMONATIKМонатик
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