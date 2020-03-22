День матери: Кейт Миддлтон показала редкое фото мамы и открытку ручной работы от сына

В это воскресенье, 22 марта герцог и герцогиня Кембриджские порадовали своих поклонников несколькими эксклюзивными и ранее невиданными семейными фотографиями. Специально в честь Дня матери в Великобритании Кейт Миддлтон и принц Уильям показали серию уникальных фото, которые были опубликованы на их официальном общем Instagram-аккаунте.

Среди фото был прекрасный кадр принца Уильяма и Кэтрин с двумя старшими детьми — принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. На фото, которое было сделано в графстве Норфолк, мы видим Шарлотту на спине Кейт, а Джорджа на спине своего отца Уильяма. Похоже, фотографию сделали в то же время, что и семейную рождественскую открытку 2018-го года, когда Луи, младший сын пары, был еще совсем крохой.

Семья также выложила детскую фотографию Уильяма и принца Гарри с принцессой Дианой.

На следующей фотографии можно увидеть, как Кэрол Миддлтон держит на руках свою дочь — новорожденную Кейт Миддлтон.

На финальной фотографии изображена открытка ручной работы ко Дню Матери, которую подарил Кэтрин ее старший сын Джордж.

Обратившись к своей нации в эти трудные времена, пара так подписала свой пост: «Для всех матерей молодых и пожилых, и семей которые проводят сегодняшний день вместе или врозь – мы не забываем о вас в это трудное время. Счастливого Дня Матери», - завершается пост смайликом с изображением цветка.

Пользователям очень понравился этот трогательный пост и многие решили прокомментировать его. Один написал: «Вы заставили меня улыбнутся, но так же, эти фото тронули моё сердце. Желаю любви всем матерям в этот прекрасный день!», второй пользователь добавил: «фотографии просто сказочные, большое спасибо за то, что поделились ими с нами». Этот пост очень вдохновил многие семьи во всем мире, которые не могут видеть своих мам в День матери из-за угрозы коронавируса.

Фолловеры похвалили Уильяма и Кейт, после того как стало известно, что в эту пятницу королевская пара посетила центр круглосуточной поддержки в Великобритании, чтобы рассказать общественности о его жизненно важной работе по борьбе со вспышкой коронавируса.

Уильям назвал службу здравоохранения «самой лучшей в нашей стране и обществе», а также поблагодарил персонал от имени королевской семьи. Он призвал общественность оставаться дома, если у их членов семьи наблюдаются симптомы респираторных заболеваний, а также избегать необязательных социальных контактов, чтобы предотвратить распространение вируса.

Во время своего визита Уильям и Кейт следовали рекомендациям по охране здоровья, прилагая сознательные усилия, чтобы дистанцироваться от людей. Пара избегала рукопожатий и несколько раз останавливалась, чтобы использовать дезинфицирующее средство для рук.

Даже когда руководитель службы Кортни Кэмпбелл лишь на миг забыл о правилах карантина и протянул руку, чтобы поприветствовать герцога, тот засмеялся и напомнил: «Нельзя жать руки!». Но сразу добавил: «Мы можем сфотографироваться вместе, при условии, что будем соблюдать рекомендуемую дистанцию друг от друга».

Фото в материале: instagram.com/kensingtonroyal