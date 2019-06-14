День блогера: Кошевой гордится миллионом фолловеров, а Шумко разыгрывает людей в супермаркете

14 июня – День блогера. Ведущий и участники Improv Live Show на "Новом канале" рассказали, на что они готовы ради популярности в сети.

Женя Кошевой @evgenii.koshevoi. "Я не считаю себя блогером. Абсолютно. Более того, некоторых блогеров блогерами не считаю. И просто ради популярности в интернете не готов ни на что! А зачем? У меня вон почти миллион подписчиков в Instagram. Вот этим я горжусь, и для них стараюсь! А снимать какие-то видео, чтобы привлекать внимание? Это модно, но это не мое".

Евгений Кошевой (фото: пресс-служба)

Вова Шумко @shumko_v "Да на все что угодно! Я обожаю розыгрыши, пранки – и если это попадет в сеть, то люди это посмотрят! Но делаю их, конечно, не только ради популярности, а просто потому, что это смешно, я это люблю. Однажды мы снимали розыгрыши для канала на YouTube. Я сидел на кассе в супермаркете, меня снимали, а в ухо подсказывали, что говорить покупателям. Подошли два суровых мужика, купили хлеб и водку. И тут мне на ухо: "Спроси у них, они вместе? В смысле, они – пара?" Я и спросил. Ответ получил примерно "Не по-о-о-онял", один уже был готов со мной разбираться. Это было на грани! Когда подошел какой-то офис-менеджер с бутылкой воды без газа, я пробил ее раз 12 и сказал: "С вас 1 780 грн". Это было весело, разумеется, этим хочется поделиться в сети!".

Вова Шумко (фото: пресс-служба)

Рома Мищеряков @misheriakov "Я веду свои соцсети, но это не настолько важно, чтобы начать пересиливать себя или переступать через принципы ради популярности. Я и в сети остаюсь самим собой. Такого, чтобы я переживал, что пора бы "запилить" фоточку в Instagram, у меня нет. Периодичность моих фото не соответствует законам блогинга. Так что блогером я себя не назову".

Рома Мищеряков (фото: пресс-служба)

Валик Михиенко @valya_kife "Ради популярности в сети готов тратить время на придумывание и реализацию своих интернет-проектов! Потому что мой YouTube-канал – это мое творчество. Кем бы я ни работал, всегда нужна подработка для души: импровизация, блог. Творческому человеку нужно все время гореть, аккумулировать новые идеи, планы – интернет в этом очень помогает! Так что велкам на наш канал "Львы на джипе".

Валик Михиенко (фото: пресс-служба)

Костя Трембовецкий @trembowiecki "Для меня соцсети, скорее, продолжение того, насколько ты успешен в своем деле. А если твое дело и есть соцсеть… Не скажу, что это плохо, но это не мое. Иногда я не могу найти повода для поста, а такого, как: "О, классно сфоткался, нужно срочно поделиться этим с другими людьми" тоже нет".

Костя Трембовецкий (фото: пресс-служба)

Напомним, ранее актеры Improv Live Show поделились забавными случаями из жизни. К примеру, Кошевому машут из машин, а Рома Мищеряков застрял в лифте с историей.

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