Деловая Регина Тодоренко в ярком образе вызвала споры в сети

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонникам ведущей не понравилась деталь ее гардероба

Деятельная Регина Тодоренко удивляет поклонников своей неуемной энергией и умение браться за несколько дел сразу, причем, весьма успешно! Она запустила новую программу о материнстве "Регина +1", ведет проект "Пятница с Региной" и шоу "Мейкаперы", а также снимается в рекламе и успевает уделять время семье – мужу, музыканту Владу Топалову и сыну Михаилу. Звезда признается, что порой очень устает, но всегда прекрасно держится в кадре и выглядит на все сто! Ведущая опубликовала на страничке в Instagram новое фото со съемок очередного выпуска одной из авторских программ. На снимке она позирует в ярком образе, который спровоцировал споры в комментариях.

На Регине – малиновый удлиненный пиджак, блузка нежного персикового цвета, юбка с анималистичным притом и пикантным разрезом, оголяющим стройные ножки звезды, и массивные кроссовки бежевого оттенка.

Именно обувь стала предметом бурных обсуждений пользователей сети. Многие из комментаторов посчитали, что цвет кроссовок неуместен и они выглядят грязными и неопрятными.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Под постои развернулись горячие споры. Одни комментаторы поддержали Регину в выборе наряда с индивидуального стиля, а другие посоветовали ей сменить аутфит.

"Потрясающе выглядите", "Такая обаятельная", "Сними кроссы грязные!", "Красотка Регина", "Красивая девушка! Очень нравится макияж. Во всех нарядах хороша!", "Изумительно выглядите!", "Может это и модно, но конкретно эти кроссовки очень неудачные - расцветка такая, как будто они грязные", "Как всегда прекрасная! Быть мамой тебе к лицу!", "Что с кроссовками?!", "Очень идет именно этот цвет (пиджак)! Статусно, и в пир, и в мир!" -- писали поклонники.

Ранее Регина Тодоренко решила "сдать мужа с поличным" и во всеуслышание заявила о его обмане.

Кроме того, Регина Тодоренко резко отреагировала на критику своей фотосессии в купальнике.