Дело ваших рук — создание ада: Тина Канделаки высказалась в защиту Регины Тодоренко

Канделаки призывает перестать "травить" Тодоренко в сети
Высказывание Регины Тодоренко о жертвах домашнего насилия вызвало бурю негатива в сети. Телеведущая и сама стала жертвой травли в сети. И теперь как украинские, так и российские селебритис спешат вступиться за Регину. Слава Каминская, Никита Добрынин, Маша Ефросинина выступают категорически против домашнего насилия. Но в то же время и против “социального насилия”, которому сейчас подверглась Регина. С защитой также выступила популярная российская телеведущая Тина Канделаки. По ее мнению, “ненависть к успеху несчастной девочки просто взорвалась в Сети потоками грязи, замаскированной под праведный гнев”.
Тина написала большой пост, в котором затронула тему социальной травли. Канделаки подчеркнула, что каждый человек имеет право на ошибку. Но никому нельзя отказать в праве на искупление своей вины!
“Марат Башаров, Леонид Слуцкий, Регина Тодоренко, Александр Домогаров — попробуйте вычеркнуть лишнее имя. После публичной казни Регины, на которой ее разве что... да нет, и четвертовали тоже. Я искренне хочу знать, кого Тодоренко избила до полусмерти, изнасиловала или публично унижала, доводя до истерики? Если такие факты есть, то почему не доложили?!) Я не буду сейчас писать вневременные банальности, вроде евангельской истории Христа и грешницы. Давайте вернемся к моему перечислению: все в этом списке, за исключением Регины, сохранили работу, положение, да и уважаемы частью аудитории. Вы не видите абсурда в этой картине?” — задается вопросом Канделаки.
Отметим, что в 2014 году актер Марат Башаров избил свою супругу, актрису Екатерину Архарову. А против председателя думского комитета по международным делам России Леонида Слуцкого выдвинули в 2018 году обвинение в сексуальных домогательствах.
“А еще мне интересно, кто в эти дни протянул Тодоренко руку помощи (здравые люди есть, но их совсем мало)? Скрытая до времени ненависть к успеху — пусть, по мнению многих, и незаслуженному — несчастной девочки просто взорвалась в Сети потоками грязи, замаскированной под праведный гнев. Ну да, давайте отнимем у нее все, уничтожим морально, а еще лучше — побьем камнями! Человек, по моему мнению, может тысячу раз быть неправ, но никому нельзя отказать в праве на перемену своей точки зрения и в праве на искупление своей вины. Тем, кто написал Регине в эти дни вариант фразы «гори в аду, тварь», я хочу сказать следующее: вы не замечаете, но это дело ваших рук — создание ада и всяческих тварей. И вы ставите себя в тот самый бесконечный ряд абьюзеров, хейтеров и насильников, которые пренебрегли самым главным, что есть в человеке: его умением прощать и сострадать тому, кто попал в беду. Но это ваш выбор, и за него у вас звание «Женщины года» не отберут”, — подытожила Канделаки.
Свой пост Канделаки сопроводила фото с домашней любимицей — немецкой овчаркой.
Тина Канделаки (фото: instagram.com/tina_kandelaki)
Фолловеры телеведущей также оставили свои комментарии под ее новым постом:
Скриншот комментариев: instagram.com/tina_kandelaki
Напомним, Влад Топалов встал на защиту Тодоренко и оправдался за грубость в сети