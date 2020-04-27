Дело ваших рук — создание ада: Тина Канделаки высказалась в защиту Регины Тодоренко

Тина Канделаки (фото: instagram.com/tina_kandelaki)

Канделаки призывает перестать "травить" Тодоренко в сети

Высказывание Регины Тодоренко о жертвах домашнего насилия вызвало бурю негатива в сети. Телеведущая и сама стала жертвой травли в сети. И теперь как украинские, так и российские селебритис спешат вступиться за Регину. Слава Каминская, Никита Добрынин, Маша Ефросинина выступают категорически против домашнего насилия. Но в то же время и против “социального насилия”, которому сейчас подверглась Регина. С защитой также выступила популярная российская телеведущая Тина Канделаки. По ее мнению, “ненависть к успеху несчастной девочки просто взорвалась в Сети потоками грязи, замаскированной под праведный гнев”.

Тина написала большой пост, в котором затронула тему социальной травли. Канделаки подчеркнула, что каждый человек имеет право на ошибку. Но никому нельзя отказать в праве на искупление своей вины!

“Марат Башаров, Леонид Слуцкий, Регина Тодоренко, Александр Домогаров — попробуйте вычеркнуть лишнее имя. После публичной казни Регины, на которой ее разве что... да нет, и четвертовали тоже. Я искренне хочу знать, кого Тодоренко избила до полусмерти, изнасиловала или публично унижала, доводя до истерики? Если такие факты есть, то почему не доложили?!) Я не буду сейчас писать вневременные банальности, вроде евангельской истории Христа и грешницы. Давайте вернемся к моему перечислению: все в этом списке, за исключением Регины, сохранили работу, положение, да и уважаемы частью аудитории. Вы не видите абсурда в этой картине?” — задается вопросом Канделаки.

Отметим, что в 2014 году актер Марат Башаров избил свою супругу, актрису Екатерину Архарову. А против председателя думского комитета по международным делам России Леонида Слуцкого выдвинули в 2018 году обвинение в сексуальных домогательствах.

“А еще мне интересно, кто в эти дни протянул Тодоренко руку помощи (здравые люди есть, но их совсем мало)? Скрытая до времени ненависть к успеху — пусть, по мнению многих, и незаслуженному — несчастной девочки просто взорвалась в Сети потоками грязи, замаскированной под праведный гнев. Ну да, давайте отнимем у нее все, уничтожим морально, а еще лучше — побьем камнями! Человек, по моему мнению, может тысячу раз быть неправ, но никому нельзя отказать в праве на перемену своей точки зрения и в праве на искупление своей вины. Тем, кто написал Регине в эти дни вариант фразы «гори в аду, тварь», я хочу сказать следующее: вы не замечаете, но это дело ваших рук — создание ада и всяческих тварей. И вы ставите себя в тот самый бесконечный ряд абьюзеров, хейтеров и насильников, которые пренебрегли самым главным, что есть в человеке: его умением прощать и сострадать тому, кто попал в беду. Но это ваш выбор, и за него у вас звание «Женщины года» не отберут”, — подытожила Канделаки.

Свой пост Канделаки сопроводила фото с домашней любимицей — немецкой овчаркой.

Тина Канделаки (фото: instagram.com/tina_kandelaki)

Фолловеры телеведущей также оставили свои комментарии под ее новым постом:

“Тин, спасибо за этот пост! Невозможно молча наблюдать за тем как 8 млн подписчиков проклинают безвинного человека, который ещё вчера был их «кумиром», а сегодня за сказанную глупость толпа готова закидать своего кумира камнями... это и есть настоящее психологическое насилие…”

“Молодчина, Тина, правильные аргументы!”

“Люди разделились на два лагеря) Этот случай лишний раз доказывает, как важно четко формулировать свой текст, чтобы поняли именно ту мысль, которую ты и хотел донести)”

“За что протягивать Регине руку помощи? За то, что она считает жертв домашнего насилия виновными? За то, что вместе считает женщин, выступающих против домашнего насилия «недотраханными»? За то, что ее муж называет всех ничтожествами и посылает? Если бы не рекламодатели - она бы не извинялась”

“Безусловно лишняя она. Но разве можно быть лидером мнений и говорить такую чушь в двух эфирах? А еще с ненавистью относится к толстым, животным и отправлять всех в сраку и на х? Это цитата. Оступится может каждый,но не у каждого 8млн подписчиков. Но как она может быть лицом бренда лореаль, который сам борется с насилием в семьях?”

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_kandelaki

Напомним, Влад Топалов встал на защиту Тодоренко и оправдался за грубость в сети