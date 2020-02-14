Так мы делаем малышей: Венсан Кассель оригинально поздравил супругу с Днем влюбленных

Венсан Кассель и Тина Кунаки – одна из самых романтичных пар в шоу-бизнесе. И хотя многие до сих пор предвзято относятся к их союзу, влюбленные продолжают доказывать свои чувства с помощью милых "посланий" друг другу даже спустя несколько лет после начала отношений. Так, в День святого Валентина знаменитый французский актер решил опубликовать новый пост, посвященный супруге.

Венсан и Тина (фото: instagram.com/vincentcassel)

Пара делает селфи в ночном клубе – по крайней мере, об этом говорит темно-синий свет на снимке. Тина смеется, а Венсан целует ее в щеку, прижавшись к ней лицом. "Нос в ухе… Так мы делаем малышей", – написал Кассель под жизнерадостным и романтичным кадром, добавив также хэштег "С Днем Святого Валентина всех влюбленных".

Тина ответила любимому мужу с помощью эмодзи, а поклонники принялись писать восхищенные комментарии. Они явно высоко оценили юмор актера и присоединились к поздравлениям. "Я обожаю вашу пару", "Вы такие милые", "Вот как мы это делаем", "Ты такой счастливчик!", "С днем Валентина, влюбленные птички", "Аватар", – восхищаются фолловеры 53-летнего актера.

Брат Тины (фото: instagram.com/zakarikunakey)

К слову, Тина не стала делать любовные посты. Она подготовила нечто более горячее. 22-летняя красотка позирует практически полностью обнаженной, сидя на песке. На ней надеты плавки телесного оттенка, а роскошную грудь она прикрывает руками. "Зак прибыл", – написала она, имея в виду своего младшего брата Закери. А по совместительству – лучшего друга и автора многих жарких фото в своем микроблоге. На своей странице он также опубликовал несколько фото с живописных бразильских пляжей, сделав красноречивую подпись: "Мне нечего сказать".

Тина Кунаки позирует полуобнаженной (фото: instagram.com/tinakunakey)

Полное фото модели можно посмотреть здесь.

Впрочем, тему Венсана о детях красотка поддержала в сториз. Она запостила то же самое фото, где сидит на песке. А свою голую грудь она прикрыла стикером в виде бутылочки с молоком.