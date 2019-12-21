Декабрь на Позитиве: Надя Дорофеева в экстремальном мини взволновала пикантным фото

Надя Дорофеева - не только успешная певица, признанная красотка и икона стиля, а еще и может похвастаться отменным чувством юмора. Так, на днях артистка изрядно позабавила поклонников кулинарным мастер-классом по инструкции мужа Владимира Дантеса, сняв веселый процесс на видео и сопровождая его колкими комментариями. А на новом кадре в своем Instagram она одновременно восхитила пикантным нарядом и повеселила идеей снимка.

На фото Надя позирует в очень откровенном полупрозрачном облегающем мини-платье и серых туфлях на каблуке. Кадр сделан снизу и позволяет полюбоваться на длинные и стройные ножки певицы и ее точеную фигурку. При этом она стоит на неком подобии табуретки и держится руками за огромный портрет своего коллеги по группе "Время и Стекло" Алексея Завгороднего, или же Позитива

"Судя по всему этот декабрь на Позитиве", - забавно подписала снимок Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники по достоинству оценили красоту и чувство юмора Нади и поспешили оставить свои отзывы под фото.

прекращай

Самая при самая лучшая и красивая

Как-то стало горячо, очень горячо

УХХ...КАКАЯ

Как Надя получает удовольствие? -Надя на ПОЗИТИВЕ

Ааааа это слишком красиво

Судя по этой фотке, то Позитив на Декабре

Высший юмор

Принцесса

Шедевральна

Ох какой жаркий декабрь на Позитиве

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева удивила необычным платьем. Украинская исполнительница предстала в экстрамально коротком красном платье с бантом на спине.