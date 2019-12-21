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Декабрь на Позитиве: Надя Дорофеева в экстремальном мини взволновала пикантным фото

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Певица продемонстрировала завидное чувство юмора

Надя Дорофеева - не только успешная певица, признанная красотка и икона стиля, а еще и может похвастаться отменным чувством юмора. Так, на днях артистка изрядно позабавила поклонников кулинарным мастер-классом по инструкции мужа Владимира Дантеса, сняв веселый процесс на видео и сопровождая его колкими комментариями. А на новом кадре в своем Instagram она одновременно восхитила пикантным нарядом и повеселила идеей снимка.

На фото Надя позирует в очень откровенном полупрозрачном облегающем мини-платье и серых туфлях на каблуке. Кадр сделан снизу и позволяет полюбоваться на длинные и стройные ножки певицы и ее точеную фигурку. При этом она стоит на неком подобии табуретки и держится руками за огромный портрет своего коллеги по группе "Время и Стекло" Алексея Завгороднего, или же Позитива

"Судя по всему этот декабрь на Позитиве", - забавно подписала снимок Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники по достоинству оценили красоту и чувство юмора Нади и поспешили оставить свои отзывы под фото.

  • прекращай
  • Самая при самая лучшая и красивая
  • Как-то стало горячо, очень горячо
  • УХХ...КАКАЯ
  • Как Надя получает удовольствие? -Надя на ПОЗИТИВЕ
  • Ааааа это слишком красиво
  • Судя по этой фотке, то Позитив на Декабре
  • Высший юмор
  • Принцесса
  • Шедевральна
  • Ох какой жаркий декабрь на Позитиве

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева удивила необычным платьем. Украинская исполнительница предстала в экстрамально коротком красном платье с бантом на спине.

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