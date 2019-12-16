"Дегустация головы селезня": Леся Никитюк показала, как пробовала китайские деликатесы (видео)

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Украинская ведущая не упустила случая полакомиться экзотическим блюдом

Украинская телеведущая Леся Никитюк недавно побывала в Китае, где очень интересно и насыщенно провела время. Шоувумен с удовольствием делилась деталями поездки на своей странице в Instagram, рассказывая и показывая, что успела оценить в Шанхае. К примеру, Леди Ле даже попробовала местный "наркотик"!

Кроме этого, Леся не упустила случая ознакомиться с местной кухней и отведать экзотических для нас блюд. Знаменитость опубликовала смешное видео, на котором запечатлен процесс "дегустации головы селезня", как назвала это сама артистка.

В ролике она в черной толстовке сидит в кафе и пробует суп с головой утки - причем вместе с клювом.

Никитюк в своем фирменном шутливом стиле комментирует процесс - по словам ведущей, она съела скулы, щеки и мозг утки. Также она заверила, что все это было очень вкусно.

"Принцеса Китая Луся і Дегустація голови качура", - подписала забавный ролик артистка.

Видео: Леся Никитюк в Китае (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики не смогли пройти мимо и принялись комментировать публикацию ведущей, восхищаясь ее чувством юмора.

Аха)) це просто вау) декілька разів переглядаю

Дааа я аж прослезилась с твоего выражения лица на каждую деталь которую ты пробовала

Спасибо,очень интересно, а главное смешно!!

Леся мега крутая и смешная

Приятного апетіта

Птичку жалко

Смачного, Лесюня!!

Любите ви харашо покушать.

Яка ви класна. «я витратила всі гроші на качачі мозги», це просто

Це дуже смачно ! Для всіх людей, хто вийшов із сіл та містечок України, це звичайна їжа. А тим , хто ніколи не пробував, рекомендую!

Блин,я плачу. Ну как она вот так на ровном месте такое выдумывает?!)-У цього менає черепа))) Я чуть со стула не упала)

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк озадачила фото после поездки в Китай - ведущую заподозрили в беременности.