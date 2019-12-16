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"Дегустация головы селезня": Леся Никитюк показала, как пробовала китайские деликатесы (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.12.2019 - 14:41
"Дегустация головы селезня": Леся Никитюк показала, как пробовала китайские деликатесы (видео)
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Украинская ведущая не упустила случая полакомиться экзотическим блюдом

Украинская телеведущая Леся Никитюк недавно побывала в Китае, где очень интересно и насыщенно провела время. Шоувумен с удовольствием делилась деталями поездки на своей странице в Instagram, рассказывая и показывая, что успела оценить в Шанхае. К примеру, Леди Ле даже попробовала местный "наркотик"!

Кроме этого, Леся не упустила случая ознакомиться с местной кухней и отведать экзотических для нас блюд. Знаменитость опубликовала смешное видео, на котором запечатлен процесс "дегустации головы селезня", как назвала это сама артистка.

В ролике она в черной толстовке сидит в кафе и пробует суп с головой утки - причем вместе с клювом.

Никитюк в своем фирменном шутливом стиле комментирует процесс - по словам ведущей, она съела скулы, щеки и мозг утки. Также она заверила, что все это было очень вкусно.

"Принцеса Китая Луся і Дегустація голови качура", - подписала забавный ролик артистка.

Видео: Леся Никитюк в Китае (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики не смогли пройти мимо и принялись комментировать публикацию ведущей, восхищаясь ее чувством юмора.

  • Аха)) це просто вау) декілька разів переглядаю
  • Дааа я аж прослезилась с твоего выражения лица на каждую деталь которую ты пробовала
  • Спасибо,очень интересно, а главное смешно!!
  • Леся мега крутая и смешная
  • Приятного апетіта
  • Птичку жалко
  • Смачного, Лесюня!!
  • Любите ви харашо покушать.
  • Яка ви класна. «я витратила всі гроші на качачі мозги», це просто
  • Це дуже смачно ! Для всіх людей, хто вийшов із сіл та містечок України, це звичайна їжа. А тим , хто ніколи не пробував, рекомендую!
  • Блин,я плачу. Ну как она вот так на ровном месте такое выдумывает?!)-У цього менає черепа))) Я чуть со стула не упала)

&quot;Дегустация головы селезня&quot;: Леся Никитюк показала, как пробовала китайские деликатесы (видео)

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк озадачила фото после поездки в Китай - ведущую заподозрили в беременности.

"Беременна?" Никитюк оздадачила фото после поездки в Китай "Меня так вставило": Никитюк рассказала, как попробовала китайский "наркотик"
Новости Украины отдыхЛеся Никитюкведущая
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