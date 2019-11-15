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А как же Даша? Холостяк 9 засветился в обнимку с известной певицей

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.11.2019 - 13:31
А как же Даша? Холостяк 9 засветился в обнимку с известной певицей
Фото: Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

Никита развлекался с обворожительной Яной Соломко

Экс-Холостяк 9 сезона Никита Добрынин просто-таки неразлучен со своей избранницей, победительницей проекта Дашей Квитковой. Влюбленные вместе живут и проводят любую свободную минутку, а также много путешествуют и балуют поклонников яркими снимками с поездок. Однако на появившемся в сети новом снимке ведущий запечатлен в обнимку вовсе не со своей возлюбленной, а с украинской певицей Яной Соломко.

Фото разместила на своей странице в Instagram сама Яна, которая не так давно развелась с мужем. Артисты посетили мероприятие в одном из киевских заведений.

Для выхода в свет Соломко выбрала эффектный черный наряд - певица позировала на камеру в облегающем брючном костюме с пикантным вырезом на животе, хвастаясь своим упругим прессом. Свои длинные кудрявые волосы она собрала в красивый высокий хвост.

А как же Даша? Холостяк 9 засветился в обнимку с известной певицей

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

На одном из кадров она запечатлена с Добрыниным, который нежно приобнял девушку за талию.

А как же Даша? Холостяк 9 засветился в обнимку с известной певицей

Фото: Яна Соломко и Никита Добрынин (instagram.com/yana.solo)

@p.assemblymagazine с днём рождения вас!!!! Спасибо большое за приглашение! Спасибо за интервью с вами! Вы очень приятные.. Главному редактору и всей команде терпения и хороших людей на пути!" - прокомментировала Яна фотографии.

А как же Даша? Холостяк 9 засветился в обнимку с известной певицейА как же Даша? Холостяк 9 засветился в обнимку с известной певицей

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Судя по всему, Даша Квиткова не сопровождала бойфренда на этом мероприятии.

В комментариях поклонники Яны восхищаются ее красотой и желают женского счастья. Напомним, что певица воспитывает трехлетнюю дочку Киру.

  • Ты красотка!
  • Как барби
  • Красотка -Женского счастья
  • Красуня. Успіхів тобі у всіх нових починаннях
  • Какая красотка!

А как же Даша? Холостяк 9 засветился в обнимку с известной певицей

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Напомним, избранница Холостяка 9 Даша Квиткова рассказала о ссорах с любимым. По словам девушки, они обычная пара и у них бывают разногласия, а выпустить пар им помогает тайский бокс.

"Мы обычная пара": избранница Холостяка 9 рассказала о ссорах с любимым "Светитесь от счастья": Холостяк 9 с избранницей устроили романтику в "маленьком Париже"
Новости Украины ХолостякЯна СоломкоНикита Добрынин
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