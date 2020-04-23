Дарит мне головокружительное счастье: невеста Холостяка растрогала признанием о любимом

9 сезон романтического шоу Холостяк завершился счастливо - главный герой Никита Добрынин и победительница проекта Дария Квиткова выдержали испытание чувств временем. Пара уже больше года вместе и очень счастлива. В январе шоумен сделал любимой предложение на Бали и они готовились к свадьбе, однако карантин несколько спутал планы влюбленных. Впрочем, они не унывают и наслаждаются временем дома вдвоем - вернее, втроем, ведь Никита исполнил давнюю мечту девушки и подарил ей котенка!

Они смотрят новый, 10-й сезон Холостяка вместе, готовят вкусности и устраивают совместные тренировки. Квиткова с удовольствием общается с подписчиками своего Instagram и делится советами об отношениях, а также не устает повторять, как же ей повезло. Даша поделилась жарким постельным кадром с любимым, на котором они запечатлены в кровати в нижнем белье во время страстного поцелуя.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Девушка рассказала, как Никита изменил ее жизнь и восприятие себя и сделал по-настоящему счастливой.

"Я искала недостатки в своей фигуре, а он восхищается ею.

Я не любила свои кудрявые волосы, а ему они пришлись по душе.

Я стеснялась своего звонкого смеха, а он делает все, чтобы я смеялась еще громче.

Я наносила каждый день тональную основу на лицо, а он просит смыть и говорит, что я красивее без нее.

Я боялась замужества, а он сделал все, чтобы я радовалась и ждала с нетерпением этого дня.

Я встретила своего человека.

Мне греют сердце все его поступки, как он заботится обо мне и бережно относится ко всему, что связано со мной.

Ему интересно всё, что есть в моей жизни. Он с уважением относится к моим родным и друзьям.

Он участлив и неравнодушен.

Он не играет в бестолковые полигамные игры, заставляя тебя нервничать и ревновать.

Будучи зрелым, точно знает, чего хочет от жизни, от меня и уверенно идёт именно в этом направлении, даря мне сумасшедшее головокружительное счастье и надёжную опору.

У меня больше нет сомнений, нет опасений, ведь этот мужчина постоянно доказывает, что доверилась я ему не зря.

о б о ж а ю", - трогательно написала невеста 9-го Холостяка.

Нежное признание нашло отклик в сердцах пользователей сети и они оставили паре теплые отзывы.

просто неймовірно гарно сказано. Будьте завжди щасливі. Ви просто СУПЕР

Очень красиво написано!

Ммммм клас

Милашки

Вы шикарная пара! Пример настоящей любви и доверительных отношений! Наблюдаю за вами ещё со времён холостяка. пусть это навсегда

Какие вы счастливые

Идеальные отношения,сейчас это редкость!! Будьте счастливы!

Вы такие милые, счастья вам, любите друг друга ещё сильнее, вы самая красивая пара

Поздраляю ! Всем бы такой любви)

Повезло тебе милая, держи его крепче

Думаю, каждая бы хотела испытывать подобные эмоции рядом со своим мужчиной

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

К слову, из-за того, что карантин в Украине продлили до 11 мая, паре все же пришлось перенести свою свадьбу, что была назначена на 23 мая. В сторис Квиткова назвала новую дату торжества - 2 сентября. Она очень надеется, что к тому времени ситуация нормализуется. Свадьба состоится в Киеве.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Медовый месяц хотели провести в Нью-Йорке. У нас уже были куплены билеты – планировали улететь на следующий день после свадьбы. Но пришлось отменить поездку из-за пандемии", - поделилась Даша.

Напомним, Холостяк 9 Никита Добрынин с невестой впечатлили оригинальной парной тренировкой на самоизоляции.