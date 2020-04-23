Дарит мне головокружительное счастье: невеста Холостяка растрогала признанием о любимом

Даша Квиткова рассказала, как изменилась ее жизнь после встречи с Никитой
9 сезон романтического шоу Холостяк завершился счастливо - главный герой Никита Добрынин и победительница проекта Дария Квиткова выдержали испытание чувств временем. Пара уже больше года вместе и очень счастлива. В январе шоумен сделал любимой предложение на Бали и они готовились к свадьбе, однако карантин несколько спутал планы влюбленных. Впрочем, они не унывают и наслаждаются временем дома вдвоем - вернее, втроем, ведь Никита исполнил давнюю мечту девушки и подарил ей котенка!
Они смотрят новый, 10-й сезон Холостяка вместе, готовят вкусности и устраивают совместные тренировки. Квиткова с удовольствием общается с подписчиками своего Instagram и делится советами об отношениях, а также не устает повторять, как же ей повезло. Даша поделилась жарким постельным кадром с любимым, на котором они запечатлены в кровати в нижнем белье во время страстного поцелуя.
Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)
Девушка рассказала, как Никита изменил ее жизнь и восприятие себя и сделал по-настоящему счастливой.
"Я искала недостатки в своей фигуре, а он восхищается ею.
Я не любила свои кудрявые волосы, а ему они пришлись по душе.
Я стеснялась своего звонкого смеха, а он делает все, чтобы я смеялась еще громче.
Я наносила каждый день тональную основу на лицо, а он просит смыть и говорит, что я красивее без нее.
Я боялась замужества, а он сделал все, чтобы я радовалась и ждала с нетерпением этого дня.
Я встретила своего человека.
Мне греют сердце все его поступки, как он заботится обо мне и бережно относится ко всему, что связано со мной.
Ему интересно всё, что есть в моей жизни. Он с уважением относится к моим родным и друзьям.
Он участлив и неравнодушен.
Он не играет в бестолковые полигамные игры, заставляя тебя нервничать и ревновать.
Будучи зрелым, точно знает, чего хочет от жизни, от меня и уверенно идёт именно в этом направлении, даря мне сумасшедшее головокружительное счастье и надёжную опору.
У меня больше нет сомнений, нет опасений, ведь этот мужчина постоянно доказывает, что доверилась я ему не зря.
о б о ж а ю", - трогательно написала невеста 9-го Холостяка.
Нежное признание нашло отклик в сердцах пользователей сети и они оставили паре теплые отзывы.
Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)
К слову, из-за того, что карантин в Украине продлили до 11 мая, паре все же пришлось перенести свою свадьбу, что была назначена на 23 мая. В сторис Квиткова назвала новую дату торжества - 2 сентября. Она очень надеется, что к тому времени ситуация нормализуется. Свадьба состоится в Киеве.
Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)
"Медовый месяц хотели провести в Нью-Йорке. У нас уже были куплены билеты – планировали улететь на следующий день после свадьбы. Но пришлось отменить поездку из-за пандемии", - поделилась Даша.
Напомним, Холостяк 9 Никита Добрынин с невестой впечатлили оригинальной парной тренировкой на самоизоляции.