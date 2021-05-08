Данилко внезапно "зажег" в киевском клубе в дуэте с Ткачем: яркое видео

Ткач признался, что так сбылась его мечта, ведь шоумен "ждал этой встречи 20 лет".

Дело в том, что свою первую в жизни пародию Юрий сделал именно на Верку Сердючку.

И вот теперь Данилко исполнил фрагмент хита "Я рождена для любви" вместе с Ткачем... и многими зрителями в зале, которые с восторгом встретили такой неожиданный дуэт. За артистами виднелись участники группы VERKA SERDUCHKA.

"Юра, специально для тебя", - отметила звезда, а припев песни слегка подправила на "А ты рожден для любви...". И в конце пожелав Ткачу счастья.

"Благодаря тебе, Верка Сердючка, мечты сбываются!" - подписал Юрий видео.

Видео: Андрей Данилко в образе Верки Сердючки спел с Юрием Ткачем дуэтом

В сети импровизированный дуэт Сердючки и Ткача вызвал массу позитивных комментариев: