Даниэль Салем нарядился в стриптизера и принял душ из долларов

В суперфинале шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале состоялся настоящий долларовый бум. Купюры падали с потолка на головы блондинок, Леси Никитюк и звездного гостя – телеведущего и ресторатора Даниэля Салема, который ранее в арбузном соке соблазнял блондинок накачанными формами.

Именно Даниэль на этот раз решился побороться за первенство с 43-мя «златовласками». И его можно считать настоящим счастливчиком. Согласитесь, не каждому выпадает возможность принять душ из долларов. Телеведущему оставалось только быстро их ловить и складывать в надежное место. Так зрители Нового канала сразу узнали обо всех тайниках парня.

– У меня было мало одежды, – пожаловался Даниэль. – Только нижнее белье, брюки и накидка на одну руку. Больше всего влезло в штаны. Но все равно хотелось собрать еще, а некуда было их запихивать.

А еще за кулисами парень нам признался, что ему было очень неудобно двигаться в кожаных брюках.

– Я еле в них влез, – рассказывает Даниэль. – Они были меньше на два размера. Теперь хочу посмотреть в глаза стилисту, который сшил мне эти штаны! (улыбается).

Несмотря на факап стилиста, парень признается, что получил огромное удовольствие от игры.

– Было классно, – говорит Даниэль. – Я повеселился. Мне безумно понравился профессионализм Леси и креативные баттлы блондо-бомб.

Смотрите шоу «Кто против блондинок?» каждый вторник в 19:00 на Новом канале.