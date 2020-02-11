Даниэль Салем в арбузном соке соблазнял блондинок накачанными формами

Телеведущий Даниэль Салем может не только похвастаться красивыми бицепсами и прессом, он умело использует свои мышцы в жизни. Например, чтобы обыграть блондо-бомбу в шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале

На свидание с 43-мя блондинками и ведущей Лесей Никитюк на этот раз пришел телеведущий и ресторатор Даниэль Салем. Как и другим звездным игрокам, ему пришлось соперничать с блондинками не только в остроте ума, но и в умениях. Одна из блондо-бомб, недолго раздумывая, во время съемок предложила Даниэлю продемонстрировать силу. Не беспокойтесь, гнуть железо ему не пришлось. Девушка придумала более оригинальный способ – давить арбузы. Только представьте – Даниэль должен был сделать это без вспомогательных средств – голыми руками.

Даниэль Салем на шоу "Кто против блондинок?"

Тест на силу он легко прошел. И раздавил более 10 арбузов.

– Это была не очень трудная задача, ведь в моей жизни всегда присутствует спорт, – рассказал Даниэль за кулисами. – Я регулярно посещаю плавание, фехтование, скалолазание, борьбу, бокс и верховую езду. Но раздавливание арбузов может стать моим любимым видом спорта – это ведь еще и вкусно!

Кстати, сладеньким после конкурса остался только Салем. Ведь его оппонентка выбрала себе другое спортивное задание. Она, стоя в мостике, собирала с пола груши. За кулисами Дарья призналась, что делает это легко и быстро. Ведь более 15 лет занимается гимнастикой.

– Рада, что могу демонстрировать свои умения не только на турнирах по гимнастике, но и в повседневной жизни, – говорит Даша. – У меня есть уже несколько таких лайфхаков.

Смотрите ну очень сладкий выпуск шоу «Кто против блондинок?» сегодня в 19:00 на Новом канале.

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, какая диета помогает ей быть в форме.