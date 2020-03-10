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Только Дана не хватает: Тина Кароль в боди свела с ума сексуальной пластикой

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Певица удивляет поклонников пластичностью и чувственными образами на сцене

Тина Кароль будоражит, интригует и заводит своих поклонников не только на концертах, но и с помощью весьма пикантных фото. Клипы артистки также настолько чувственные, что трудно поверить в то, что действо в кадре- всего лишь фантазия режиссера. Так, недавно украинская поп-дива призналась, был ли у нее роман с женщиной, ведь в видео на совместную песню с Юлией Саниной из группы The Hardkiss их утонченный и нежный дуэт натолкнул поклонников на размышления. Впрочем, у звезды нашелся интригующий ответ. Теперь же певица подогрела фантазию фантов пикантным фотоотчетом со своего недавнего концерта в Одессе.

На снимках запечатлены самые эффектные моменты выступлений звезды. Так, она позирует в кадре в боде, демонстирует невероятную гибкость и грацию в прозрачном наряде, чувственно выгибается на постели, установленной прямо на сцене, и поражает акробатическими трюками с шоу-балетом.

В подписи Тина поблагодарила одесситов за теплый прием и подарила им горчие фотовоспоминания, которые не смогли оставить равнодушными ее многочисленную армию поклонников.

Слаще персика: Тина Кароль очаровала томным постельным снимком

  • Тина, вы удивительная женщина. Красивая, талантливая, успешная женщина
  • Тиночка зажигает
  • Сама нежность
  • Девушка, рядом только Дана не хватает
  • Какая вы красопуся!
  • Безумно красиво
  • Тиночка, вы крутая. Обожаю вас и восхищаюсь. Настоящая богиня
  • Это было превосходно
  • Вы-огонь
  • Так магічно і прекрасно!

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль в оригинальном белоснежном платье покорила Дана Балана в эфире Голоса страны 10.

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