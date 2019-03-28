Дама с вуалью: Тина Кароль пленила поклонников "прожигающим" взглядом

Тина Кароль продолжает зачаровывать поклонников результатом своей шикарной фотосессии для украинского Vogue. Отметим, что съемка прошла еще в 2015 году. Однако время от времени Кароль балует фанатов яркими снимками, каждый из которых отличим по характеру и стилю. К примеру, не так давно Кароль пленила поклонников "уставшим" фото – также из фотосессии для Vogue Украина. Тогда исполнительница полулежала в кресле спиной к зрителю.

На этот раз певица "расширила" фото. Она присела, изящно сложив руки, и серьезно смотрит в кадр. На певице уже знакомое нам по предыдущему снимку платье в пол – белоснежное, с открытыми плечами, декорированное цветочным принтом. Талию исполнительницы подчеркивает массивный кожаный пояс-баска на молнии.

Волосы аккуратно собраны на затылке в женственную прическу. При этом одна из главных деталей образа – небольшая вуаль в волосах, прикрывающая лицо Тины Кароль. Образ получился интригующим и очень необычным.

Стильная Тина Кароль для украинского Vogue (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники Кароль поспешили оставить свои отзывы под новым снимком своей любимицы.

"Королевская фотосессия"

"Спасите меня, я влюбилась в нее"

"Мои глаза! Ты их ослепила"

"Лучик солнца"

"Божееее, Тина потрясающая! Обожаю этот образ, мейкон и платье на тебе!"

"Люблю эту фотосессию"

"Какая же ты красивая"

"Взгляд прям в душу, не пугай меня"

"Прожигаешь взглядом"

"Душу спрятала, сердце на замок закрыла... но красота все открывает"

"Тебе так идет этот образ! Люблю эту фотосессию, ты в ней такая красивая"

"В моих глазах вы самая красивая и нежная! Радуете каждый день. Люблю вас"

Тина Кароль для украинского Vogue (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Тина Кароль в экстремально коротком платье блеснула точеной фигурой.

Также до этого Тина Кароль очаровала сеть экспромонтом во время съемки шоу "Голос страны", исполнив совместную композицию с одним из участником, который произвел на певицу огромное впечатление.