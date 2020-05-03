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Дама с собачкой: Леся Никитюк показала свои маленькие радости на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.05.2020 - 14:12
Дама с собачкой: Леся Никитюк показала свои маленькие радости на карантине
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая насладилась умиротворенным утром в саду

Леся Никитюк проводит карантин в родном Хмельницком с членами семьи, в родительском частном доме. Это позволяет телеведущей много времени проводить на свежем воздухе, а пришедшее наконец в Украину тепло дает возможность "выгуливать" легкие летние наряды, что она с удовольствием и делает. Леди Ле не упустила шанс устроить эффектную фотосессию среди цветущих деревьев, а также порелаксировать на шезлонге в откровенном топе. На самоизоляции звезда научилась радоваться простым мелочам - к примеру, поход в магазин может стать настоящим событием!

Леся показала в Instagram свое умиротворенное и счастливое утро на карантине - она позировала за столиком в саду, держа в руках чашечку кофе и с блаженной улыбкой на лице. При этом одета ведущая весьма стильно - в темные джинсы и облегающую темно-синюю кофточку с необычным вырезом на спине.

Дама с собачкой: Леся Никитюк показала свои маленькие радости на карантине

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На еще одном кадре Никитюк держит на руках свою любимую собачку Рафика. Юморная шоувумен в шутку предложила поклонникам угадать, куда ж она решила отправиться в таком луке.

"Добрейшого деньочка вам. Вгадайте куди я сьогодні поїду?
В Монако
В Париж
В Магазин за продуктами", - написала позитивная ведущая.

Дама с собачкой: Леся Никитюк показала свои маленькие радости на карантине

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры принялись активно делиться своими "догадками", большинство конечно же правильно "угадали", что Леся поедет в магазин за продуктами.

  • Красотка обожаю вас, главное то,что едете, это ж хорошо сейчас
  • В магазин
  • В магазин за продуктами напевне
  • В магазин за продуктами, но хотелось больше бы, что бы ты поехала в Монако или Париж
  • Могу отдать билеты в Монако - недорого)
  • Гарнааа
  • Ммм.. така сексі, точно в Сільпо поїдеш
  • Леся Іванівна ти класнаа
  • К Джареду в инста
  • Я думаю в АТБ
  • Симпатичная собачка
  • В столицю вашого дому мабуть (кухню)
  • Лэди лэ в магазин за продуктами
  • Як класно вдома у батьків! Я також на час карантину в будинок до батьків переїхала
  • Яка худенька девочка

Дама с собачкой: Леся Никитюк показала свои маленькие радости на карантине

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Леся Никитюк позабавила сеть реакцией племянницы на собственноручно приготовленный обед – окрошку.

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