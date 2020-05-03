Дама с собачкой: Леся Никитюк показала свои маленькие радости на карантине

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая насладилась умиротворенным утром в саду

Леся Никитюк проводит карантин в родном Хмельницком с членами семьи, в родительском частном доме. Это позволяет телеведущей много времени проводить на свежем воздухе, а пришедшее наконец в Украину тепло дает возможность "выгуливать" легкие летние наряды, что она с удовольствием и делает. Леди Ле не упустила шанс устроить эффектную фотосессию среди цветущих деревьев, а также порелаксировать на шезлонге в откровенном топе. На самоизоляции звезда научилась радоваться простым мелочам - к примеру, поход в магазин может стать настоящим событием!

Леся показала в Instagram свое умиротворенное и счастливое утро на карантине - она позировала за столиком в саду, держа в руках чашечку кофе и с блаженной улыбкой на лице. При этом одета ведущая весьма стильно - в темные джинсы и облегающую темно-синюю кофточку с необычным вырезом на спине.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На еще одном кадре Никитюк держит на руках свою любимую собачку Рафика. Юморная шоувумен в шутку предложила поклонникам угадать, куда ж она решила отправиться в таком луке.

"Добрейшого деньочка вам. Вгадайте куди я сьогодні поїду?

В Монако

В Париж

В Магазин за продуктами", - написала позитивная ведущая.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры принялись активно делиться своими "догадками", большинство конечно же правильно "угадали", что Леся поедет в магазин за продуктами.

Красотка обожаю вас, главное то,что едете, это ж хорошо сейчас

В магазин

В магазин за продуктами напевне

В магазин за продуктами, но хотелось больше бы, что бы ты поехала в Монако или Париж

Могу отдать билеты в Монако - недорого)

Гарнааа

Ммм.. така сексі, точно в Сільпо поїдеш

Леся Іванівна ти класнаа

К Джареду в инста

Я думаю в АТБ

Симпатичная собачка

В столицю вашого дому мабуть (кухню)

Лэди лэ в магазин за продуктами

Як класно вдома у батьків! Я також на час карантину в будинок до батьків переїхала

Яка худенька девочка

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Леся Никитюк позабавила сеть реакцией племянницы на собственноручно приготовленный обед – окрошку.