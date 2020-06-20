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Чувство, что меня били: Надя Дорофеева в халатике удивила признанием

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Певица поделилась, что немного расслабилась на карантине

Экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вернулась к работе и активному ритму жизни после самоизоляции вместе с мужем в загородном доме. И хотя певица рада снова быть в строю, порой ей нелегко дается вновь войти в прежний насыщенный режим, призналась звезда в своем Instagram.

Артистка поделилась атмосферным кадром с ночных съемок, сделанном в гримерке. На фото Надя запечатлена в белом халате и со стаканчиком кофе в руках - она пьет бодрящий напиток и устало смотрит на камеру.

По словам исполнительницы, за время карантина она привыкла высыпаться и бессонные ночи теперь даются с трудом.

Надя Дорофеева в халате поделилась фото с ночных съемок (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Карантин конечно меня разбаловал. Я такая прям высыпалась, никаких тебе ночей в самолетах и автобусах. Никаких съёмок сутками, без перерыва на поспать. И тут на тебе, первая съёмочная ночь, а у меня чувство что меня били. Эй, режиммчииик, возвращаааайся", - поделилась Дорофеева.

Фолловеры поспешили прокомментировать фото любимой артистки, восхищаясь ее красотой.

  • Тебя не узнать))
  • Какая красотка
  • Лате?
  • Няшка
  • Ты как всегда неповторима
  • Нереальная
  • Наденька обожаю тебя ты очень красивая
  • Ахахха жизненнооо
  • ее, ждем чего то нового от тебя
  • Какая
  • Пусть твой режимчиииик поскорее вернётся
  • Ты ооооочень красивая и совсем не выглядишь уставшей

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Надя Дорофеева устроила себе "выходные мечты" и показала их в коротком видео.

Автор: Марина Настевич

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