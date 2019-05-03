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Чувственная Тина Кароль пленила роскошным декольте на нуарных фото


Поклонники засыпали комплиментами атмосферное фото Кароль

Тина Кароль – источник постоянного вдохновения для многотысячной армии фанатов. Украинская исполнительница буквально на ежедневной основе публикует новые стильные фото с разным характером. Иногда это задумчивые снимки, иногда достаточно откровенные и чувственные.

Новый день – новое фото от Кароль. На этот раз исполнительница поделилась с поклонниками черно-белым коллажом. На фото она позирует в уже знакомой ее поклонникам комбинации – костюм и тренч от украинского бренда artemklimchuk. Только на этот раз фото "с изюминкой" — на них можно рассмотреть декольте певицы.  Образ дополняют массивные серьги с жемчужинами.

Как обычно, Тина Кароль никак не подписала свои фото. Лишь указав фотографа –  Антон Кулаковский.

Чувственная Тина Кароль  (фото: instagram.com/tina_karol)

К слову, на опубликованных намного раннее фото можно более детально рассмотреть этот образ.

Тина Кароль в костюме от artemklimchuk (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники певицы пришли в восторг от нового стильного появления своей любимицы и поспешили оставить отзывы.

  • Фоточка, а на ней красоточка!
  • Тина, ты нас сводишь с ума!
  • На аристократку похожа!
  • Очень чувственно, красивая шея!
  • Женщина инопланетной красоты)
  • Тина, новый наряд и ты такая родная))
  • Эта фотография сводит с ума мои глаза) Э-элегантность!
  • Девушка, да вы огонь!
  • Хрустальная девочка)
  • Прекрасная Тина)
  • Сплошная эстетика!
  • Зачем так красиво?
  • Сказать, что ты меня убила, это ничего не сказать.
  • Неймовірне фото, ти просто зачаровуєш нас своєю красою.
  • Какая красота (ну как обычно).
  • Просто богиня!

Напомним, ранее нежная и настоящая Тина Кароль восхитила фанов снимком без макияжа

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