Чувственная Тина Кароль пленила роскошным декольте на нуарных фото

Тина Кароль – источник постоянного вдохновения для многотысячной армии фанатов. Украинская исполнительница буквально на ежедневной основе публикует новые стильные фото с разным характером. Иногда это задумчивые снимки, иногда достаточно откровенные и чувственные.

Новый день – новое фото от Кароль. На этот раз исполнительница поделилась с поклонниками черно-белым коллажом. На фото она позирует в уже знакомой ее поклонникам комбинации – костюм и тренч от украинского бренда artemklimchuk. Только на этот раз фото "с изюминкой" — на них можно рассмотреть декольте певицы. Образ дополняют массивные серьги с жемчужинами.

Как обычно, Тина Кароль никак не подписала свои фото. Лишь указав фотографа – Антон Кулаковский.

Чувственная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

К слову, на опубликованных намного раннее фото можно более детально рассмотреть этот образ.

Тина Кароль в костюме от artemklimchuk (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники певицы пришли в восторг от нового стильного появления своей любимицы и поспешили оставить отзывы.

Фоточка, а на ней красоточка!

Тина, ты нас сводишь с ума!

На аристократку похожа!

Очень чувственно, красивая шея!

Женщина инопланетной красоты)

Тина, новый наряд и ты такая родная))

Эта фотография сводит с ума мои глаза) Э-элегантность!

Девушка, да вы огонь!

Хрустальная девочка)

Прекрасная Тина)

Сплошная эстетика!

Зачем так красиво?

Сказать, что ты меня убила, это ничего не сказать.

Неймовірне фото, ти просто зачаровуєш нас своєю красою.

Какая красота (ну как обычно).

Просто богиня!

Напомним, ранее нежная и настоящая Тина Кароль восхитила фанов снимком без макияжа.

Также Кароль растрогала фанов фото с повзрослевшим сыном.