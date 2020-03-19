Чувственная MARUV в чулках пикантно оголилась для горячего фото

MARUV (Анна Корсун) привыкла провоцировать и эпатировать публику песнями, клипами, сценическими номерами и, конечно же, неординарными и смелыми фотосетами. Певице не задерживается в одном образе и обожает перевоплощения. Так, для нового сайд-проекта она превратилась в сексапильную Барби с ног до головы облаченную в розовое. Еще в декабре минувшего года певица остригла волосы под кокетливое каре и выкрасила их в синий цвет и именно в этом оттенке предпочитает пока оставаться. Артистка решила поделиться с поклонниками снимком в чувственном стиле, на котором оголила бедра и засветила стройные ножки в чулках на подвязках.

Певица облачилась в оригинальный наряд, состоящее из воздушных рюшей пудрового цвета. Она засветила изысканное белье телесного оттенка, а для усиления эффекта чувственного образа надела длинные прозрачные перчатки.

Текст к снимку был не слишком оптимистичным – MARUV сообщила об отмене всех мартовских концертов и выразила надежду, что встретится с поклонниками в апреле и мае.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Горячий снимок вызвал бурные обсуждения, а большинство фанов пришли в восторг от воздушного и соблазнительного образа кумира.

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Секси красотка! Bang!

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Скриншот комментариев

Ранее MARUV в прозрачном боди засветила аппетитные формы на камеру.