"Чувства растут и крепнут": Горбунов раскрыл трогательные детали свадьбы с Осадчей

Юрий Горбунов и Катя Осадчая расписались в начале 2017 года буквально за две недели до появления на свет сыночка Ивана. Свой роман пара держала в тайне, но внимательные поклонники заприметили, что ведущих связывает нечто большее, чем рабочие отношения. Теперь Катя и Юрий – счастливая звездная семья. Они вместе не только в кадре, но и дома. Свободное время ведущие предпочитают проводить в путешествиях. Так, совсем недавно пара вернулась из Рима, где успела поймать последние теплые осенние лучики. Теперь же Юрий в преддверии выхода на экраны своего фильма "Скажене весілля 2" решил поделиться воспоминаниями о собственной свадьбе. Об этом важном событии он рассказал в интервью изданию Viva!

Ведущий отметил, что пышной церемонии у них с Катей не было, зато была дружеская вечеринка.

"У нас была не свадьба, а свадебная вечеринка. Потому что сегодня церемония, а через 15 дней родился Иван. Наша мама была такой большой! Она все время сидела, а все вокруг нее танцевали. Катя мечтает о такой свадьбе, где сможет оторваться по полной. Ее идеальная свадьба со мной еще впереди", - заверил он.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Друзья-артисты устроили для Кати и Юрия сюрприз – они организовали свадьбу в лучших традициях. Молодожены даже не подозрели, что гости готовят для них такой подарок.

"Мы приехали в ЗАГС на своей машине и пригласили самых близких друзей. Наши кумовья пригнали с Film.ua советскую "Чайку" с куклой на капоте, в которую посадили нас и отвезли на празднование. Потом на вечеринке оказалось, что есть и артисты, и программа, и народные обряды — ходили там со всякими караваями, пели песни и было все круто. Ми ничего из этого не планировали, все сделали наши кумовья", - признался ведущий.

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/gorbunovyuriy)

Отношения в паре после росписи только улучшились, а союз скрепило появление на свет маленького сыночка Ивана.

"С появлением ребенка отношения мужчины и женщины, мужчины к женщине, которая родила ему сына, могут только улучшаться. Чувства растут и крепнут", - убежден Юрий.

Напомним, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов удивили веселой пижамной праздничной вечеринкой.