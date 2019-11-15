Чуть не пришибли дверью: ведущая канала "Украина" рассказала о знакомстве с Винником и Сердючкой

Ведущая утреннего шоу «Ранок з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник появилась на съемочной площадке новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!» в роскошном образе и рассказала о забавных историях знакомства с популярными артистами.

Не смотря на теплую осеннюю погоду, телеканал «Украина» приступил к активной подготовке к празднованию Нового года. 31 декабря зрители увидят грандиозное шоу «Привіт, 20-ті!», в котором примут участие 30 топовых украинских артистов и любимых ведущих. Мария Мельник ведущая проекта «Ранок з Україною», продемонстрировала на съемочной площадке элегантный образ и приоткрыла занавес праздничного шоу.

«Съёмки новогоднего шоу – это невероятное действо! Во-первых, удивительно, что за пределами здания очень тёплый ноябрь, а переступая порог попадаешь в сказочную атмосферу (ёлка, бенгальские огни, танцы). Фактически – это машина времени, – комментирует ведущая канала «Украина» Мария Мельник. – Конечно, мне, как зрителю, были очень интересны номера, которые подготовили звёзды. И я действительно веселилась от души... правда целых 3 дня подряд (именно столько длились съёмки) – это не легко».

Олег Винник и Мария Мельник (фото: «Украина»)

За эти три дня Мария Мельник успела не только показать себя во всей красе и насладиться выступлениями самых популярных артистов, но также ведущая познакомилась со своими кумирами. Ведущая признается – некоторые встречи она запомнит на всю жизнь:

«И конечно, сама фишка этого шоу, где звёзды принимают участия в играх, и мы видим их настоящими – это оооочень интересно! Тут и волнение, и юмор, и яркие танцы, и множество удивительного, что порадует зрителей канала «Украина» в новогоднюю ночь! – поделилась Мария Мельник за кулисами праздничного шоу «Привіт, 20-ті!». – О! За кулисами ещё меня чуть не пришибли дверью гримерки Верки Сердючки, я дотронулась до Олега Винника и теперь могу исцелять людей и заряжать воду, и конечно, я увидела самые чёрные усы самого веселого Павла Зиброва!».

Мария Мельник (фото: «Украина»)

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу «Привіт, 20-ті!» стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.