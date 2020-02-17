Чуть инфаркт не словила: Слава из НеАнгелов рассказала об активных выходных с сыном

Певица отдала сына на фигурное катание и сама ходит с ним на каток
Участница группы НеАнгелы Слава Каминская не сидит на месте - после развода с мужем она уже несколько раз будоражила общественность появлением в компании разных мужчин, провоцируя слухи о новых отношениях. Так, недавно певица вызвала новую волну обсуждений, выложив фото с красавчиком-доктором из джакузи! При этом звезда много времени проводит с сыном и дочкой. По совету врачей она решила отдать Леонарда на фигурное катание, чтобы укрепить его здоровье.
При этом активная мама и сама ходит с малышом на каток. На своей странице в Instagram она поделилась веселым снимком с сыночком с одного из крытых катков Киева. Каминская одета в простой черный спортивный костюм, она держит за руку Леона, а вторую подняла в знаке победы. При этом за вторую руку мальчика тоже кто-то держит, однако в кадр этот человек не попал.
Слава пожаловалась, что на льду было слишком много людей, и некоторые создавали опасные ситуации.
Фото: Слава Каминская с сыном (instagram.com/babaslavka)
"Как же много народу на льду в ТЦ по выходным. я не из пугливых, но сегодня чуть пару раз инфаркт не словила. Меня едва не снес «северный олень». А после в раздевалке услышала ужасающий диалог между мужчиной и женщиной. Его сильно возмутило , что у него от нагрузки «аж алкоголь выветрился». Серьезно? Но несмотря на это , мы все равно здорово покатались", - поделилась впечатлениями артистка.
Подписчики Каминской оценили ее новую стрижку - недавно она укоротила волосы, а также отметили, что Леон заметно подрос.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Напомним, ранее Слава Каминская рассказала о съемках в откровенных сценах в фильме "Голая правда".