Чуть инфаркт не словила: Слава из НеАнгелов рассказала об активных выходных с сыном

Участница группы НеАнгелы Слава Каминская не сидит на месте - после развода с мужем она уже несколько раз будоражила общественность появлением в компании разных мужчин, провоцируя слухи о новых отношениях. Так, недавно певица вызвала новую волну обсуждений, выложив фото с красавчиком-доктором из джакузи! При этом звезда много времени проводит с сыном и дочкой. По совету врачей она решила отдать Леонарда на фигурное катание, чтобы укрепить его здоровье.

При этом активная мама и сама ходит с малышом на каток. На своей странице в Instagram она поделилась веселым снимком с сыночком с одного из крытых катков Киева. Каминская одета в простой черный спортивный костюм, она держит за руку Леона, а вторую подняла в знаке победы. При этом за вторую руку мальчика тоже кто-то держит, однако в кадр этот человек не попал.

Слава пожаловалась, что на льду было слишком много людей, и некоторые создавали опасные ситуации.

Фото: Слава Каминская с сыном (instagram.com/babaslavka)

"Как же много народу на льду в ТЦ по выходным. я не из пугливых, но сегодня чуть пару раз инфаркт не словила. Меня едва не снес «северный олень». А после в раздевалке услышала ужасающий диалог между мужчиной и женщиной. Его сильно возмутило , что у него от нагрузки «аж алкоголь выветрился». Серьезно? Но несмотря на это , мы все равно здорово покатались", - поделилась впечатлениями артистка.

Подписчики Каминской оценили ее новую стрижку - недавно она укоротила волосы, а также отметили, что Леон заметно подрос.

Очень красивые, ангелы

Син такий вже дорослий

Вы так похожи с сыном

Дуже пасує нова зачіска

Приятно за вами наблюдать

Леон просто светится с родителями вместе

не подхожу из-за этого к этим каткам - боюсь

Стрижка класс

Сначала не узнала, подумала, что за девченка

Странно... Ни одного вопроса, "кто держит сына за левую ручку"))) вы классные! Жду, когба моя малышка подрастет, так хочу тоже на каток с ней

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминская рассказала о съемках в откровенных сценах в фильме "Голая правда".