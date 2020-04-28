Чуть-чуть вышла из формы: Руслана Писанка рассказала о похудении, любви к дизайну и съемках в сериале "Филин"

Руслана Писанка (фото: instagram.com/pisankaruslana)

12 мая в 13:30 телеканал «Украина» порадует зрителей премьерой нового детектива «Филин».

Фильм расскажет о специальном отделе полиции, которое расследует дела при помощи компьютерной программы. Одну из ключевых ролей в новом сериале исполнила популярная актриса Руслана Писанка. В интервью она рассказала о своей новой роли, похудении, любви к дизайну, а также о том, как подбирает себе одежду.

Вы играете судмедэксперта Зою Модестовну Кавун, профессионала своего дела, женщину с искрометным чувством юмора, но, к сожалению, одинокую. Если бы вы с ней были подругами, и она у вас спросила совет, что бы вы ей сказали?

Я бы посоветовала поменьше думать о работе. (Смеется.) Поменьше думать о преступлениях и трупах, чаще ходить в театр и на какие-нибудь мероприятия. То есть где женщина может познакомиться с мужчиной. Конечно, она знакома с мужчинами, которые работают в этом отделении. Ей нужно ходить туда, где появляются и другие мужчины, отправляться в поездки, возможно. Пойти на какие-то курсы. (Смеется.) Короче говоря, нужно ходить туда, где есть другие мужчины. Не полицейские. Я бы ей даже помогала и ходила с ней.

На одном ТВ-шоу вы похудели больше чем на 40 кг. Сложно ли удерживать вес?

В том реалити мы занимались только тем, что худели. Только сбрасыванием веса и занятиями, питанием, и т.д. Когда ты выходишь уже в реальную жизнь, это другое реалити, жизненное. Вот здесь начинаются поездки, проблемы с питанием, с занятиями. Ты приезжаешь в три часа ночи, встаешь в шесть утра и т.д. Когда начинаются вот такие жесткие моменты, удержать то, что было там наработано по четыре часа занятий. Плюс тогда были какие-то безумные съемки с выездами, перетягивания канатов по три часа и гонки на водных подушках. Сейчас я, конечно, чуть-чуть вышла из той формы, в которой я была на проекте.

Но скажу честно, для того чтобы дойти до желаемого веса и удерживать его, этим нужно постоянно заниматься. По-другому не будет. Не может быть такого, что ты похудел и все, и дальше уже жизнь прекрасна, все так и останется. Ничего не остается. К сожалению, наши клетки помнят, что там что-то было еще дополнительно. И как только ты перестаешь обращать внимание на свое питание, можешь что-то съесть ночью, потом рано утром – у тебя сбивается привычный нормальный график приема пищи, при котором ты худел. Тут остается одно – нанимать повара, который постоянно будет с тобой. (Смеется.)

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Затратная материально опция.

Да. Есть сейчас всякие фирмы, которые предлагают 5-ти разовое питание, но мне кажется, что эти пищевые наборы стоят неоправданно дорого. Я понимаю, они пользуются тем, что люди не успевают сами себе готовить. Но на самом деле, это не совсем то.

Руслана Писанка на съемках нового сериала "Филин" (фото: ТК "Украина")

Благодаря вам ваш супруг заинтересовался театром, а вы переняли какое-нибудь его хобби?

Переняла строительство. Тоже начала экспериментировать. На всякий случай, как говорила мама моей подруги: «Нужно иметь несколько профессий в руках, потому что мало ли, как вдруг сложится». Но, если природа одарила тебя какими-то возможностями, например, я рисую всю жизнь, окончила художественную школу и поступила в художественный промышленный техникум. За компанию с подругой, которая не поступила. И я решила: «Да я тоже не пойду. Что же я предатель, что ли?» А была бы художником или дизайнером. Поэтому я занимаюсь дизайном, подбираю цвета, сама рисую мебель, компоную, что-то придумываю, какие-то цветовые сочетания, что к чему подходит. Мы экспериментируем. Просто есть объекты, на которых мы можем себе это позволить. Если не еду на гастроли, я всегда на связи, в каком-то строительном магазине муж выбирает ручки, я говорю: «Нет, не это. Так, давай еще посмотрим другого цвета. Вставь руку. Не маленькая ручка для мужской руки?»

То есть если дизайн, то мебель, а не линия одежды. Потому что многие публичные люди мечтают о создании собственной коллекции модных нарядов.

Миллион раз уже хотела запустить. Я всегда была крупной девушкой, и всегда была проблема, во что одеться. То есть, когда я еду в Америку, я понимаю, что там легко найти модную одежду. У нас некоторые фирмы представлены, но там в основном одежда бюргерская, которую я, например, не принимаю. Мне нравится более свободная одежда, удобная, потому что съемки, переезды, перелеты. Вечерняя одежда только на вечер. Все остальное – это удобное, все хэбэшное и т.д., в чем ты будешь хорошо себя чувствовать. Я уже давно мечтала, думала: «Надо, надо, надо». И даже какие-то попытки предпринимались. Но я понимаю, что этим заниматься надо серьезно, либо вообще не заниматься. Я решила, что лучше вообще не заниматься. Подождем! Усидеть сразу на всех стульях нереально. Поэтому, если когда-нибудь у меня что-то родится, я уж точно знаю, что нужно женщинам, которые немножко Plus size, чтобы они себя чувствовали королевами.

А что нужно вам, когда вы выбираете, идете в магазин за платьями? На что вы обращаете внимание?

Первое, на что я обращаю внимание, это цвет. Я очень люблю черный. Практически вся одежда у меня черная. Крайне редко бывает, что синие джинсы и какие-то футболки яркие. Туники, может быть. А так я выбираю всегда, во-первых, чтобы это была хлопчатобумажная ткань либо чистый шелк. Я очень люблю шелковую одежду, лен, шерсть натуральная, пух. Люблю натуральное. Терпеть не могу нейлон, синтетику. Я в них задыхаюсь. Думаю, что людям с размером Plus size всегда комфортнее в чем-то более натуральном. Поэтому обращаю внимание на состав. Тело не дышит, все – я теряюсь. Слава богу, что у нас нет бешеной моды на нейлон. Все-таки люди стремятся к чему-то натуральному. И, конечно, очень важно белье для женщин, чтобы они чувствовали себя хорошо. Я понимаю: здоровый образ жизни, занятия и т.д. Но пока женщина не планирует худеть, она хочет быть пышной, она должна выглядеть хорошо. Я очень люблю свободные формы, длинные платья. Может даже бесформенные, но мне в них хорошо. То есть надо надевать то, что тебе идет. Я люблю восточное направление. Восточное – это значит сдержанность, прямые линии, спокойное, черное и белое. Люблю бело-черную одежду. Но на съемки такое не поносишь. Потому что на черном обязательно где-то пятна от тона. На белом, естественно, тоже. Она итак одноразовая – белая одежда только раз надевается. Так что, если наступит момент, значит, можно будет что-нибудь создать.