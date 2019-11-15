Чудесная семья: Джамала растрогала сеть нежными фото с мужем и сыном

Джамала в последнее время восхищала поклонников стильными появлениями на публике - к примеру, она засветила пышное декольте в эфире Танцев со звездами 2019. А вот для выступления на "Вечере премьер" с Катей Осадчей певица выбрала более сдержанный наряд - она позировала перед камерами в белоснежном брючном костюме от одного из украинских брендов. На своей странице в Instagram артистка призналась, что сейчас у нее очень насыщенный период.

Справиться с этим ей помогает любимая семья. Джамала решила поделиться кадрами из невероятно нежной и атмосферной осенней фотосессии с мужем и сыночком Эмиром-Рахманом. Для съемки исполнительница выбрала длинное белое платье в цветочный принт, дополнив образ черной курточкой и сапожками. А ее любимые мужчины выбрали более спортивный стиль.

Артистка позировала как одна, так и вместе с мужем и сыном. На одном из снимков Бекир Сулейманов подбрасывает маленького Эмира в воздух, а малыш заливисто смеется.

Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Также невероятное умиление вызывает кадр, на котором семейство запечатлело свои руки, а сверху лежат маленькие ручки сыночка.

Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

"Зйомки, виступи, ефіри, примірки, скільки всього відбувається. Вже завтра відновлюємо тур "10". А зараз просто хочеться зупинитись і залишити це тут", - прокомментировала Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Растроганные подписчики певицы оставили множество умиленных комментариев об их чудесной семье и нежных фото.

Последнее фото просто милейшее ,что можно сфотографировать

Такі милі

Щастя в ваших руках! Дякую, Джамало, за твою щирість, за твої пісні!

Последняя фотка, особенно трогательная

Немає опори міцніше цієї ручки!!!

Щастя та добробуту вашій сім‘ї

Фото с ручка ах, умиленье. чудесные

Счастье

Дуже гарні....будьте щасливі такі завжди

Ви такi чудовi!! Обожнюю

Такі хороші і щирі

Ті рученята маленькі

Дуже гарне та нiжне фото, схоже на 60 роки.

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее счастливая Джамала в одном халате похвасталась "постельным" фото.